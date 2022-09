La città ideale a Como Borghi con tre allegre architette

Domenica 25 settembre alle ore 16.00, nel cortile di via De Cristoforis 1-3-5-7 a Como avrà luogo lo spettacolo Tre allegre architette di TeatroGruppo Popolare. Lo spettacolo fa parte del progetto La città ideale, che è stato pensato per la promozione dello sviluppo culturale, sociale, ed economico del territorio tramite iniziative artistiche e culturali in grado di stabilire incontro e aggregazione sociale tra gli abitanti del quartiere e tra di loro e la cittadinanza, per il miglioramento delle condizioni ambientali e umane, e la diffusione attraverso la formazione teatrale e la fruizione di spettacoli di metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti.

Il progetto si innesta in luoghi del quartiere quali cortili di complessi di edilizia residenziale pubblica tramite Aler, l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, che sono stati individuati nei condomini di via De Cristoforis e via Anzani.

Al termine degli spettacoli si alterneranno di volta in volta diverse professionalità (architetti, storici, videomaker, educatori sociali, mediatori culturali) con un proprio intervento rivolto alla popolazione, testo a raccontare e far vivere il quartiere nello specifico piuttosto che in senso generale e a immaginare insieme ai convenuti la forma di una città ideale, progettandone la fattibilità e la concretezza

Muovere interesse e partecipazione intorno al quartiere contribuisce a far conoscere le condizioni della popolazione e a trovarne, anche solo con la frequentazione, una via di miglioramento grazie anche all’attivazione della progettazione e cooperazione con le figure dei professionisti residenti nel quartiere che fino ad ora non avevano ancora fatto rete e qui chiamati a intervenire e progettare insieme.

Il primo spettacolo della rassegna è Tre allegre architette, uno spettacolo pensato da TeatroGruppo Popolare per i ragazzi e le famiglie. Vi si racconta le vicissitudini di tre ragazze alle prese con il mondo del lavoro, della confusione che regna in chi tenta di approcciarlo, nella ricerca della città ideale che lo sappia contenere in modo adeguato ai sogni. Il ritmo del gioco scandisce con leggerezza una tematica importante dei nostri giorni.

L’intero progetto gode del sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Sottocasa” del programma pluriennale Lacittaintorno.

Regia Giuseppe Adduci

Con Cosetta Adduci, Virginia Adduci, Olga Bini.

Ingresso gratuito