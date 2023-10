C'è sempre qualcosa che non va: doppio appuntamento a Lugano con Andrea Pucci

Il comico milanese Andrea Pucci sarà in scena al Palazzo dei Congressi di Lugano sabato 28 dicembre con la replica del suo spettacolo "c'è sempre qualcosa che non va", dopo la prima data già annunciata del 28 novembre.

Pucci torna a lugano, città che non manca mai nelle sue tournée, con le sue riflessioni sulla società contemporanea dal tocco satirico e pungente in cui mescola ricordi e aneddoti personali, che acquistano però, nel loro significato, una valenza universale. questo nuovo show fa capire, fin dal titolo, che anche questa volta non si farà eccezione a questa regola non scritta.

Per "C'è sempre qualcosa che non va", organizzato per queste due date a locarno da mynina spettacoli, pucci si affida nuovamente alla sapiente regia di Dino Pecorella, insieme al quale ha colto i successi del recente passato.