O capitano! Mio capitano! L'attimo fuggente va in scena al Sociale

Al Teatro Sociale di Como giovedì 17 marzo alle ore 20.30 sale in cattedra Ettore Bassi, nel ruolo del protagonista di L’Attimo Fuggente.

L’Attimo fuggente è il film diretto da Peter Weir nel 1989 e premiato con l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritta da Tom Schulman, con protagonista per il ruolo del professor John Keating Robin Williams, che ottenne così la sua seconda candidatura agli Oscar e il plauso della critica per un ruolo drammatico.



La storia del professore di letteratura capace di trasmettere ai suoi studenti non solo l’amore per la cultura, ma anche per la vita e la libertà, rappresenta ancora oggi, a trent'anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo. Portare sulla scena la storia dei giovani studenti della Welton Academy e del loro incontro col il professor Keating significa dare nuova vita a questi legami, rinnovando quella esperienza in chi ha forte la memoria della pellicola cinematografica e facendola scoprire alle nuove generazioni.



“L’Attimo Fuggente è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. – racconta il regista Marco Iacomelli – Quell’Amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo.”



“Un grande onore, una forte responsabilità: è quello che provo nell'interpretare il Prof. Keating, consapevole del fatto che il ruolo portato al cinema da Robin Williams resta indimenticabile" – spiega il protagonista Ettore Bassi – Cercherò di onorare sul palco quel messaggio e quell'interpretazione. Il racconto porta a delle evoluzioni così emozionanti e forti tanto che, una volta che ci sei dentro, ti lasci trasportare".