A Cantù si ride con Silvia Conti e Giorgio Brambilla

Marta Dis torna in veste di capocomica portando dalla Big City Milano comici pronti a farvi ridere tutta la notte. Con lei nella prossima serata: Silvia Conti è una millennial nata a Genova. La sua educazione sentimentale è basata sulle canzoni degli 883 e la sua aspirazione è avere, un giorno, lo stile di vita di Jessica Fletcher. Giorgio Brambilla cresce invece in Brianza circondato da assurdità negative e non. Assurdità su cui è proprio il caso di scherzare per ridare il sorriso alle persone. E chi meglio di un tappo nerd con gli occhiali e la bocca storta per farlo? Cerca di fare ridere le persone andando contro ogni logica con il potere più bizzarro al mondo.