Apocalisse tascabile, la fine del mondo va in scena al Sociale

Giovedì 8 febbraio alle ore 20.30, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri portano sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como Apocalisse tascabile: una pièce che tratta della fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante e? quella di due giovani “scartati”, liquidati e messi all’angolo perché inutili.

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e vi annuncia la fine del mondo. Per sua colpa e sfortuna, ad ascoltarlo c’e? ben poca gente. A prenderlo sul serio c’e? solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della citta? romana per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine.

Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra pero? fallire. La triste notizia annunciata pero? non sembra affatto scuotere chi già si dedica, con mortuaria solerzia, alla propria quotidiana estinzione. Apocalisse tascabile e? un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice

mosaico di una citta? decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana. Lo spettacolo tratta della fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante e? quella di due giovani “scartati”, messi da parte. La fine del mondo e? allora per loro quasi un’occasione di vendetta, una rivincita presa sull’indifferenza subita, il cambiamento e? incarnato dall’annuncio profetico di questi due smaliziati apostoli under 30 che portano sulla scena con autoironia la rabbia di una generazione esclusa, cosi? giovane e già cosi? defunta. Apocalisse tascabilee? uno spettacolo a doppiofondo: la fine del mondo e? anche l’occasione per risvegliare quella “debole forza messianica” che secondo Benjamin si deposita in ogni generazione, in attesa d’essere portata alla luce per scardinare il mondo.



Lo spettacolo è stato vincitore di diversi premi: Premio In-BOX 2021, Premio della Critica Nolo Fringe 2021, Premio Italia dei Visionari 2021 e Premio delle Giurie Unite Direction Under 30/2020.

Under 30

Serata in collaborazione con We For The Planet

Per i giovani dai 18 ai 30 anni il Teatro Sociale di Como ha creato l’Abbonamento Under30, selezionando 6 spettacoli di diversi generi, ciascuno legato poi a serate create ad hoc, come giochi, aftershow, aperitivi, approfondimenti, ecc, in collaborazione con associazioni giovanili del territorio, alle quali è legata ciascuna serata in abbonamento.

Il terzo appuntamento in abbonamento, in programma giovedì 8 febbraio alle 19.00, sarà in compagnia di We For The Planet e dedicato a esplorare la complessità della crisi climatica attraverso un mix coinvolgente di giochi e confronto. La prima tappa sarà un quiz con l’obiettivo di sondare le conoscenze del pubblico rispetto i principali temi ambientali, si passerà dunque a una rivisitazione del famoso Taboo e, infine, a un dibattito per approfondire i temi emersi, attingendo a riflessioni di giornalisti e intellettuali. Insieme si discuterà sul potere delle parole nel comunicare la crisi climatica, esplorando l'effetto di un lessico apocalittico e chiedendosi perché, nonostante le evidenze portate anche dalla scienza, gli adeguati provvedimenti tardano ad arrivare.

We For The Planet è un gruppo studentesco attivo sul territorio comasco che si occupa di sensibilizzare e dialogare con la popolazione ai fini di includere tutte e tutti in una delle sfide più importanti della nostra epoca: il contrasto alla crisi climatica. Il gruppo lavora principalmente con studentesse e studenti delle scuole superiori, ma cerca di coinvolgere tutte le persone attraverso eventi aperti all’intera cittadinanza.