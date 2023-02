Annagaia Marchioro e Serena Sinigaglia portano in scena Fame mia. Di cibo, amore, vita, storie e riconoscimento

Il 9 febbraio Annagaia Marchioro porta uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni, liberamente ispirato al romanzo Biografia della fame di Amélie Nothomb. A Cernobbio il 6 febbraio incontro ad ingresso gratuito sullo spettacolo e sui disturbi alimentari.

Annagaia Marchioro e Serena Sinigaglia tornano al Teatro Sociale di Como giovedì 9 febbraio con uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni: Fame mia. Quasi una biografia. La recita delle ore 20.30 è sold out, è stata aggiunta una nuova replica alle ore 18.30.

Lo spettacolo è liberamente ispirato a Biografia della fame, dodicesimo romanzo della scrittrice giapponese Amélie Nothomb: un'autentica, singolare, eccentrica, toccante autobiografia, in cui episodi a volte buffi e commoventi, a volte drammatici, tratteggiano gli anni del nomadismo familiare in paesi esotici, al seguito del padre diplomatico, i problemi di rapporto con sé stessa e con gli altri... Il tutto consumato in una divorante fame di vita e di esperienze.

Annagaia si innamora di questo romanzo e lo fa suo, si ispira ad esso fino a farlo aderire ad un’altra storia, la propria, che interpreta con la crudele ironia che caratterizza anche il linguaggio della Nothomb. Un percorso di formazione, dall'infanzia all'età adulta alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite ma anche di prati su cui riposare. Grazie alla straordinaria regia di Serena Sinigaglia e alla scrittura prepotentemente ironica di Annagaia Marchioro (in collaborazione con Gabriele Scotti), questa storia di salvezza è narrata in modo dinamico e movimentato alternando momenti di estrema leggerezza a momenti drammatici di forte impatto emotivo.

Uno spettacolo che l’autrice definisce “un po' per tutti”: dedicato a tutte quelle persone che non si sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi per essere felici. Un monologo in cui la capacità della Marchioro di far vivere in scena, tramite il solo ausilio della voce, figure e personaggi stereotipati e divergenti in quanto veri, tiene alta l’attenzione del pubblico sul tema, senza mai dimenticare il sorriso.

Sala Bianca

giovedì, 9 febbraio – ore 18.30 BIGLIETTI DISPONIBILI

giovedì, 9 febbraio – ore 20.30 SOLD OUT

FAME MIA

di e con Annagaia Marchioro



Como-Cernobbio A/R: Aspettando… Fame Mia.

Chiacchere dal palcoscenico alla tavola

Il Sociale torna protagonista a Villa Bernasconi di Cernobbio, grazie al progetto “Como – Cernobbio A/R” in cui il Teatro Sociale di Como e il Comune di Cernobbio organizzano insieme incontri e laboratori ad ingresso libero in Villa, legati alla programmazione della Stagione Notte. Primo appuntamento sarà lunedì 6 febbraio, alle ore 18.30, con Chiacchere dal palcoscenico alla tavola, in occasione dello spettacolo Fame mia. La giornalista Sara Cerrato introdurrà lo spettacolo e dialogherà con la biologa nutrizionista Dott.ssa Barbara Citella che ci parlerà della “fame” da un punto di vista medico e dei disturbi alimentari.

Ingresso gratuito con prenotazione su www.villabernasconi.eu, posti limitati. I partecipanti prima dell’incontro potranno visitare gratuitamente la Villa e acquistare i biglietti per lo spettacolo a un prezzo ridotto.

