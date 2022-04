Spettacolo su Anna Frank: al Teatro Sociale un regalo per 450 studenti

Platea gremita al Teatro Sociale di Como per lo spettacolo "Anna, diario figlio della Shoah - La tempesta devastante", portato in scena lunedì mattina, 21 aprile, dalla cooperativa sociale Colisseum. Più di 450 studenti delle scuole medie comasche (hanno partecipato gli istituti comprensivi di Albate, Rebbio, Como Centro e la Scuola Montessori) hanno visto gratuitamente lo spettacolo di danza e prosa firmato dal regista Tony Lofaro e che ha visto protagonista l'attore Daniele Cauduro nei panni di Otto Frank e la giovane allieva di Colisseum Danza Cristina Pini in quelli di Anna Frank. La prima dello spettacolo, aperta a tutti, è andata in scena la sera prima riscuotendo notevole successo.

"Alla prima c'era tanta tensione, i ballerini professionisti finalmente tornavano in teatro dopo quasi due anni - commenta il vicepresidente di Colisseum, Franco Campanella - Oggi, davanti agli studenti delle scuole medie, eravamo tutti più tranquilli seppur ancora emozionati. Il nostro giovane pubblico é stato meraviglioso. Gli studenti sono stati attenti, partecipativi e alla fine ci hanno dedicato una grande ovazione. Per noi é stato emozionante rivedere il pubblico in teatro e i sorrisi dei giovani dalla platea ci hanno ripagato di tutti gli sforzi".

"Nuovamente un miracolo d'amore chiamato 'Anna, diario figlio della Shoah' si è manifestato davanti ai nostri occhi - aggiunge Tony Lofaro - Il Teatro Sociale e i suoi applausi rimarranno in tutti noi, nei 32 artisti in scena e nella squadra tecnica di 15 persone che hanno reso possibile uno spettacolo che continua a segnarci e che ci fa pensare al futuro, a un mondo migliore in nome del ricordo, e alla bellezza che tento di coltivare e di portare nel cuore e negli occhi delle persone".