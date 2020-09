Storyteller a Como, yoga in Pinacoteca e l'ombra del sopetto a Villa Olmo

Nella prestigiosa Pinacoteca di Como un appuntamento dedicato al benessere per prendersi uno spazio in cui godere della bellezza del patrimonio artistico della città e praticare l'antica disciplina dello yoga. Una proposta differenziata in cui ognuno potrà essere accolto nelle sale della Pinacoteca: gli adulti per praticare yoga e i bambini per ascoltare storie sull'origine dello Yoga e realizzare un mandala. “Mi piace incoraggiare ed accompagnare me stessa e agli altri - dice Elisa Roncoroni - a stare bene. A piccoli passi ma con benevola tenacia, senza l’illusione di avere ricette, ma in un continuo e meraviglioso atto di ricerca”.



domenica 6 e 13 settembre | ore 15 e ore 16.30

Pinacoteca Civica di Como

"STORYTELLER E YOGA"

per adulti e bambini dai 4 ai 9 anni

Lezioni a cura di:

Elisa Roncoroni (domenica 6 settembre)

Marianna Cattaneo (domenica 13 settembre)

Solo 15 posti disponibili per ogni sessione

Quota di partecipazione 8 euro a partecipante

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.luminanda@gmail.com entro le ore 19 del giorno prima dell'evento

Nella splendida cornice di Villa Olmo una visita guidata alla scoperta del magnifico paesaggio lariano e dei set d’eccellenza calcati da attori e registi di tutto il mondo. Accolti all'ombra del grande albero inizierà un viaggio alla scoperta delle trame cinematografiche più famose, ambientate nel nostro territorio, la narrazione ci accompagnerà attraverso le sale della Villa svelando alcuni segreti di questo magico luogo. Le colonne sonore più famose faranno da sottofondo in un esperienza immersiva grazie all'ascolto tramite cuffie personali.



sabato 5 e domenica 13 settembre | ore 10 e ore 11.30

Villa Olmo, Como

"STORYTELLER E L'OMBRA DEL SOSPETTO"

Cine Tour

Solo 15 posti disponibili per ogni sessione

Quota di partecipazione 8 euro a partecipante

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.luminanda@gmail.com

entro le ore 19 del giorno prima dell'evento