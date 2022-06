Storie di Cortile, tutto il programma della rassegna live

Entriamo nel vivo del Festival Storie di Cortile con il concerto di Mimmo Locasciulli al Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo (mercoledì 29 giugno, ore 21, ingresso libero). Locasciulli è uno dei più stimati cantautori italiani, storico collaboratore di Ligabue, Ruggeri e De Gregori. Presenterà il suo nuovo disco, uscito il mese scorso, che è il remake di uno dei suoi album più belli di sempre, Intorno ai Trentanni, impreziosito dalla partecipazione di ospiti del calibro di Eugenio Finardi, Brunori Sas, Stefano di Battista e Setak.

Mimmo Locasciulli si esibirà nella suggestiva cornice del Cortile d’onore del Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo (VA), suonando un bellissimo pianoforte a mezza coda, accompagnato dal polistrumentista Paolo Ercoli e dalla percussionista Clara Zucchetti. Un set intensissimo, romantico e coinvolgente, in cui vengono proposte le canzoni tratte dai suoi più celebri album. In concerto Mimmo riesce sempre a stabilire un intenso scambio emotivo con ogni tipo di pubblico, anche grazie alla sapiente combinazione di jazz, pop, rock e folk presente nel suo vasto repertorio.

Il Festival Storie di Cortile, che da 6 anni porta musica e cultura nelle corti e i cortili dei paesi delle province di Como, Monza Brianza e Varese prosegue domenica 3 luglio presso la Cürt de Bram (Cortile Mottadelli) a Verano Brianza con l’omaggio a John Lennon e ai Beatles a cura della Smallable Ensemble di Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band. Il Festival Storie di Cortile è organizzato dall’Associazione Culturale Pomodori Music e dalla Pro Cantù con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi Zabala che lo presenta così:



“Corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Quando mi sono trasferito a Figino Serenza sono rimasto catturato dalla dimensione del mio cortile che è ubicato nella piazza principale del paese. La piazza era relegata a poco più che un parcheggio mentre nel cortile la sera c’erano gli anziani che scendevano con le proprie sedie e i bambini che giocavano a pallone fino a tardi. 6 anni fa insieme a Chiara Corti, la bibliotecaria di Figino, è nata l’idea di un Festival che potesse raccontare e valorizzare questi luoghi. Quest’anno porteremo in scena da giugno a settembre 15 spettacoli in 14 corti diverse di paesi delle Province di Como, Varese e Monza Brianza e ci sarà una tappa speciale in Puglia. Per l’esattezza ad Altamura, nella Murgia, un territorio che racchiude una serie di magiche suggestioni. Paesaggi spettacolari che si snodano tra altopiani carsici sospesi tra New Mexico ed Irlanda e suggestive forre e gravine dagli orizzonti infiniti. Antichi borghi sospesi nel tempo e cieli tersi d'estate e misteriosi d'inverno, tracciati dal volo del falco grillaio e del nibbio. L’interazione con la Murgia avverrà in entrambe le direzioni per dare vita ad uno straordinario incrocio di suoni, linguaggi e sapori, trasformando per una sera la magnifica Corte Castello di Cucciago in una masseria murgiana, con l'esibizione di Maria Moramarco ed i Uragniaun e con una cena a base di bombette. In contemporanea trapianteremo l'atmosfera delle antiche corti brianzole in una tra le più belle masserie della Murgia, la Madonna dell'Assunta, dove ricostruiremo la tipica cornice delle serate nelle corti di Brianza. Il tutto naturalmente si mescolerà ai sapori ed alle fragranze della Murgia e delle sue pietanze tradizionali come la pecora alla "Rzzaul", antico piatto dei pastori che trasfonde tutti gli aromi selvatici della terra.”

Le date del Festival in provincia di Como e in Lombardia



29/6 SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO

MIMMO LOCASCIULLI



3/7 VERANO BRIANZA (MB) – CURT DE BRAM

SMALLABLE ENSEMBLE plays the music of JOHN LENNON



7/7 INVERIGO (CO) – VILLA LA ROTONDA

SULUTUMANA



8/7 CANTU (CO) – CORTE SAN ROCCO

I MIEI POETI ROCK

CINASKI, ALESSIO BRUNIALTI, RAFFAELE KOHLER



10/7 FIGINO SERENZA (CO) – CORTILE DELL’ORATORIO

LAMBRUSCO, AFFETTATI E ROCK’N’ROLL

SERATA EMILIANA con JOHN STRADA TRIO & RAFFAELE KOHLER



14/7 LISSONE (MB) – CORTILE DEL MAC

LA ROSA AMERICANA

CON EILEEN ROSE & THE LEGENDARY RICH GILBERT



15/7 CUCCIAGO (CO) – CORTE CASTELLO

SUONI E SAPORI DELLA MURGIA

MARIA MORAMARCO & UARAGNIAUN



19/7 NOVEDRATE (CO) – VILLA

HEY SEMBRA L’AMERICA

ANDREA PARODI ZABALA & BORDERLOBO, EILEEN ROSE E MICHELE DI MAURO



14/8 VELESO (CO) – PIAZZA MONSIGNOR ZERBONI

FEDERICO SIRIANNI: DA FABER A MAQROLL

VIAGGIO PER MARE NELLA CANZONE D’AUTORE GENOVESE



15/8 SARONNO (VA) – VILLA GIANNETTI

FEDERICO SIRIANNI: DA FABER A MAQROLL

VIAGGIO PER MARE NELLA CANZONE D’AUTORE GENOVESE



2/9 LURAGO D’ERBA (CO) – BAITA DEGLI ALPINI

LUCA GHIELMETTI



4/9 PIGRA (CO) – SOCIETA’ OPERAIA

CANZONI DI FRONTIERA

ANDREA PARODI ZABALA, RAFFAELE KOHLER, RICCARDO MACCABRUNI



8/9 SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO

THE BLACK SORROWS