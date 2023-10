Torna SloWeekend, la magia e i sapori del Lago di Como

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo del 2022, torna quest’anno con una nuova edizione più ricca e più articolata. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali.

Nel mese di novembre, SloWeekend arriva finalmente al cuore della manifestazione. Nei primi tre fine settimana di novembre, il Centro Lago vedrà un programma d’eccezione con tour e degustazioni nei suoi luoghi più iconici. È inoltre possibile consultare sul sito l’elenco dei partner aderenti, tra i quali produttori locali, ristoranti e strutture ricettive per vivere un’esperienza ancora più entusiasmante.

Sabato 4 novembre appuntamento alle 10.00 a Varenna per esplorare gli splendidi boschi del Lago e gustare una golosa merenda autunnale a base di caldarroste e vin brulé. Nel pomeriggio trasferimento a Bellagio per conoscere l’Antica Latteria di Bellagio, dove lo chef Luigi Gandola ci farà conoscere la più celebre specialità bellagina: il toc, piatto antico a base di polenta, burro e formaggio.

Si riprende domenica 5 novembre alle 10.30 nell’antico borgo di Lenno per conoscere questo splendido angolo del Lago e concludere con una degustazione di salumi e formaggi locali e del noto olio del Lago. Ultimo appuntamento del primo weekend della rassegna a Menaggio, nella frazione di Loveno, dove un sommelier professionista accompagnerà i partecipanti in una degustazione di vini e formaggi locali.

Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Il Centro Lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.

SloWeekend è realizzato grazie alla collaborazione tra il Distretto Turistico del Centro Lario, Associazione Turistica della Tremezzina, Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Promobellagio, Promomenaggio, Comune di Bellagio, Comune di Menaggio, Comune di Tremezzina, Comune di Varenna e con la partnership con Slow Food Condotta di Como, Villa Carlotta, FAI - Villa del Balbianello e Villa Vigoni.