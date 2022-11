Slow Food, torna il mercato della terra ad Albese

Mercato della Terra di Slow Food di Como, in collaborazione con il comune di Albese con Cassano e l’istituto agrario San Vincenzo. L’appuntamento è per il prossimo Sabato 26 novembre, dalle 8:30 alle 13:00, ad Albese con Cassano nella piazza del mercato, retrostante la chiesa Parrocchiale in via don Sturzo (in caso di maltempo ci si sposta nella Sala Parrocchiale in piazza Roma).

Come ad ogni appuntamento del Mercato c’è un evento che per sabato 26 novembre sarà alle ore 10.00 il Buongiorno del Mercato, degustazione gratuita con il Caffè Milani di Lipomo per apprendere storia, curiosità ed i principi di degustazione della bevanda. Il mercato della Terra di Slow Food è un’iniziativa nata con l’obiettivo di essere luogo di incontro tra produttori e consumatori e di favorire la vendita e la promozione di prodotti a filiera corta, di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori seguendo la filosofia del “buono, pulito e giusto”.

Per maggiori informazioni sono consultabili le locandine e per ogni info: @ Slow Food Condotta di Como – slowfoodcomo@gmail.com – cell. 345.5888068