Slow Food, ad Albese torna il Mercato della Terra

Slow Food Como propone il Mercato della Terra. in collaborazione con il comune di Albese con Cassano e l’istituto agrario San Vincenzo. Un ritorno all’aperto, dopo la parentesi invernale, collocato nella piazza dietro la Chiesa di Albese con Cassano. Una mattina per incontrare i produttori a filiera corta, di prossimità, stagionali, rispettosi dell’ambiente e del “buono, pulito e giusto”, l’appuntamento è quindi per il prossimo sabato 25 marzo, dalle 8:30 alle 12:30.