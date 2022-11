Settimana della giustizia riparativa: l'inaugurazione dell'Albero di Gae e tutti gli eventi a Como

Ogni anno a fine novembre, per una settimana, università, enti pubblici e associazioni, celebrano La Settimana della giustizia riparativa. Un evento fatto di: dibattiti, incontri e momenti conviviali aperti a tutta la cittadinanza in cui si dà spazio a discussioni sui temi della soluzione compositiva dei conflitti, della mediazione, della riparazione alle vittime di reato, della giustizia di comunità.

Gli eventi a Como

Sabato 19 novembre, alle 11, inaugurazione dell’Albero di Gae negli spazi esterni della Coop Como-Rebbio. Accanto all’ulivo e alla panchina circolare che vuole rappresentare simbolicamente l’incontro e il dialogo, imprescindibili in un cammino di giustizia riparativa, verrà posata una targa in ricordo di Gaetano Banfi a cui questo angolo riparativo è intitolato. Una lettura dell’attore Marco Continanza e gli interventi di un gruppo di giovani e di rappresentanti del corpo intermedio di Rebbio racconteranno il senso del luogo.

Lunedì 21 novembre, alle 16, nel Chiostro di S. Abbondio, nell’ambito del corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti, organizzato da Unicef Italia, Stefano Luca terrà una relazione su “L’ultima degenerazione dei bambini soldato: i figli dell’Isis” affrontando il tema dell’accoglienza e della cura attraverso il teatro. Introduce Gilda Ripamonti.

Verità e giustizia il filo conduttore dell’incontro di martedì 22 novembre, alle 20.45, nell’aula magna del Chiostro dell’Università dell’Insubria di Como. Manlio Milani presidente della Casa della Memoria di Brescia, dialogherà con la professoressa di diritto penale e giustizia riparativa Grazia Mannozzi e con Martino Villani vicepresidente di Csv Insubria (ingresso libero).

A Turate mercoledì 24 novembre alle 21, nella sala consiliare del Comune, sarà ospite Daniel Zaccaro la cui storia è stata raccontata da Andrea Franzoso nel libro “Ero un bullo”. Cresciuto nelle case popolari di Quarto Oggiaro e finito nel carcere minorile Beccaria, Daniel trova il riscatto in una comunità che accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a guardare la vita da una nuova prospettiva. Questi eventi sono stati promossi dal Tavolo della giustizia riparativa di Como e dal Centro studi giustizia riparativa e mediazione dell’Università dell’Insubria di Como, in collaborazione con Azienda sociale comasca e lariana, Csv Insubria e comunità Il Gabbiano. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto regionale “Un futuro in comune” finanziato dalla Cassa delle ammende.

Altri Eventi all’Insubria

Da segnalare, all’Università degli Studi dell’Insubria, gli altri appuntamenti: giovedì 17 novembre, alle ore 11, presso l’Aula S.2.6. del Chiostro di S. Abbondio si terrà la presentazione della video intervista ad Alessandro Crisafulli “Un albero per la speranza” a cura di Silvia Brandalesi, regia di Dario Tognocchi.

Mercoledì 23 novembre, alle ore 11.00, nell’Aula S.2.7. del Chiostro di S. Abbondio, avrà luogo il Seminario internazionale intitolato “Environmental Restorative Justice and Corporations” con i professori Adán Nieto Martín (Istituto di diritto penale europeo e internazionale Universidad de Castilla-La Mancha - Ciudad Real, Spagna) e il professor Joao Salm (Dipartimento di Giustizia Penale - Governors State University (Chicago, USA) nell’ambito del Dottorato in Diritto e Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Insubria (introduce Chiara Perini; discute Viola Molteni).

Giovedì 24 novembre, alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Chiostro di S. Abbondio (evento in presenza e anche on line), si terrà settima Lettura Annuale promossa dal Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (CeSGReM) dell’Università dell’Insubria. Affidata per quest’anno al professor Joao Salm (Governors State University, Chicago, USA), la Lettura Annuale è su “Restorative Justice: A Multidimensional Perspective of Justice” (introduce Grazia Mannozzi).

Venerdì 25 novembre, alle ore 14, presso la sede di Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria si terrà il Circolo di lettura sul testo “Più alto del mare” di Francesca Melandri (Bompiani, 2022) per approfondire il tema delle vittime secondarie con riguardo ai familiari del responsabile del fatto di reato. Partecipano gli studenti del Corso di Giustizia riparativa e mediazione penale dell’Università degli Studi dell’Insubria e coordinano i Professori Chiara Perini e Giovanni A. Lodigiani.

Infine, mercoledì 30 novembre, alle 11, in web conference e presso l’aula S. 2.7. del Chiostro di S. Abbondio, il Professor Ian Marder (Maynooth University, Irlanda) terrà una lezione su “Restorative Justice and sexual violence: an international perspective” nell’ambito del Progetto “Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura”, cofinanziato da Regione Lombardia.

