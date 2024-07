Sentiero dei sogni: "Sui passi degli emigranti tra storia e poesia"

Nell'ambito dell'anno del "Turismo delle radici", con il sostegno del ministero degli Affari Esteri, i Comuni di Bene Lario e Grandola ed Uniti e l'associazione Sentiero dei Sogni organizzano la passeggiata creativa "Sui passi degli emigranti tra storia e poesia"

LA MOSTRA

Il ritrovo è fissato alle ore 15 di sabato 27 luglio alla Fornace Galli di Grandola ed Uniti, in via Molini dove si inaugurerà la prima sezione della mostra plurisede “Dalle Alpi alle Ande – Immagini e documenti della grande emigrazione” curata dall'associazione Sentiero dei Sogni per raccontare attraverso fotografie, lettere, oggetti e una serie di pannelli la storia delle migliaia di emigranti che tra il 1840 e i primi del Novecento partirono dalla Val Menaggio (Comuni di Grandola ed Uniti, Bene Lario e Menaggio in particolare) e dalla Tremezzina per cercare una vita migliore in Sud America, rimanendo in molti casi legatissimi ai paesi di origine e contribuendo al loro sviluppo.

LA PASSEGGIATA

Dalla Fornace Galli ci si sposterà con le auto in via Pio XI 6 a Bene Lario, presso la casetta per la distribuzione dell'acqua, da dove partirà una passeggiata di circa 3,2 chilometri attraverso i borghi storici di Bene Lario e Grona, frazione del Comune di Grandola ed Uniti, dove è ancora tangibile in tanti dettagli il legame con il Sud America, in particolare grazie a opere pubbliche e testimonianze si fede finanziate da cittadini emigrati in Cile, Uruguay e Argentina. Nel palazzo municipale di Bene Lario, anch'esso costruito con le rimesse degli emigrtanti, si inaugurerà la seconda parte della mostra. Lungo il cammino saranno lette testimonianze degli emigranti stessi e alcune poesie di Gabriela Mistral, primo premio Nobel donna sudamericano nel 1945, nonché console del Cile in diverse località italiane, che ebbe come alunne, quando faceva la maestra in un paesino ai piedi delle Ande, alcune figlie degli emigranti della Val Menaggio con la quali rimanesse in contatto per tutta la vita.

INTERVENTI

Interventi di Sara Erba, assessore alla Cultura del Comune di Grandola ed Uniti, e Giacomo Sala, sindaco di Bene Lario

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente di Sentiero dei Sogni

Letture di Lorena Mantovanelli, attrice, e della poetessa cilena Mirna Ortiz

LA PASSEGGIATA SI TERRA' ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, ESSENDO AL COPERTO LE SOSTE PRINCIPALI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link.

Per chi vorrà alla fine della passeggiata sarà possibile aderire all'apericena italocilenouruguaiano, con musica e letture, organizzato da Sentiero dei Sogni con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Grandola ed Uniti nell'area feste di Grandola. In questo caso la quota è di 20 euro e bisogna prenotarsi a questo link: