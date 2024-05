Al Baradello rivive la scherma antica

Sabato 1 giugno, le visite al Castel Baradello di Como saranno arricchite da un evento speciale: la presenza di rievocatori in abiti storici. Grazie alla collaborazione con l'associazione sportiva Sala d'Armi Stella Splendens, una delle migliori scuole di scherma storica del territorio, i visitatori potranno iscriversi a laboratori a tema, che offriranno l'opportunità di vedere e provare, in modo sicuro ed educativo, le armi utilizzate nei periodi di massimo splendore del Castello. Un appuntamento imperdibile per adulti, ragazzi e bambini, tra storia, curiosità e divertimento.

L'evento: date e costi

L'evento si terrà al Castel Baradello, accesso solo pedonale (a 15/20 minuti di cammino da Piazza Camerlata, salendo lungo il sentiero dedicato). Le date delle rievocazioni e dei laboratori di scherma sono sabato 1 giugno, sabato 14 settembre, sabato 28 settembre e domenica 20 ottobre 2024. Ore 11.30: partecipazione per adulti e ragazzi (dai 13 anni); ore 15: partecipazione solo per bambini (6-12 anni). Costo: adulti 15 euro, bambini 12 euro.

Rievocazione e laboratorio di scherma antica

Le rievocazioni storiche renderanno le visite al Castel Baradello un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Grazie alla presenza dei figuranti in costume, i visitatori potranno vivere un viaggio nel tempo, esplorando le affascinanti vicende del castello. Il laboratorio di scherma storica prevede una piccola introduzione storica, l'esecuzione di brevi esercizi e una prova di assalto contro uno schermidore esperto. Per i gruppi con bambini più piccoli, saranno proposti dei giochi a tema schermistico. Questa combinazione di visite storiche e laboratori di scherma rende l'esperienza al Castel Baradello unica e memorabile. Un'occasione per scoprire la storia, divertirsi e imparare, immersi nell'atmosfera suggestiva di uno dei luoghi più affascinanti di Como.