Scacco alla luna: il sorriso dei bambini riempie piazza Martinelli

Una scacchiera gigante si è trasformata in un campo da gioco per bambini: in piazza Martinelli l'iniziativa Scacco alla Luna, organizzata dalla società sportiva dilettantistica Open Smile, ha reso la giornata di tanti bambini a dir poco gioiosa, e lo ha fatto con grande intelligenza. I giochi a cui hanno partecipato i bambini sono stati divertenti e al tempo stesso stimolanti, si sono rincorsi sulla scacchiera scegliendo i quadrati giusti a seconda del gioco. Ma non è tutto: la piazza si è rimepita di tavoli con scacchiere e in un angolo un istruttore di box ha fatto indossare i guantoni a piccoli aspiranti pugili per far loro provare il divertimento di un allegro e innocuo sparring. L'iniziativa tornerà in giugno in altra location che sarà comunicata nei prossimi giorni.