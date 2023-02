San Valentino al Meat: una cena per chi ama la buona carne

Menù speciale per San Valentino al Meat di Cernobbio. Il nuovo ristorante specializzato in carni pregiate propone una serata "all inclusive" per le coppie di innamorati (ma non solo). Il menù è da leccarsi i baffi: lardo di Pata Negra, filetto Chateaubriand (600 grammi circa) di black angus Australia, Jack’s Creek Purè al Tartufo Nero e fagioli saltati, tarte tatin e mousse al cioccolato fondente, prosecco superiore millesimato Marsuret (bottiglia) o Nebbiolo Botonero Mamete Prevostini 2021 (bottiglia). Prenotazioni qui o direttamente alla cassa.