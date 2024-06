Il grande ritorno del Festival Valtellina vs Brianza: pizzoccheri, sciatt, risotti e luganega

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno a Mariano Comense al Parco dei Vivai torna un evento molto apprezzato: Il Festival della Valtellina vs Bianza.

Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, torna a Mariano Comense con l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Una selezione di ottime birre e vini. Una comoda area tavoli. Area bimbi con jumping, scivolo gonfiabile e tiro a tappi. Inoltre per venerdì e sabato ci sarà anche la musica dal vivo. I Bei Matei si esibiscono con brani di musica folk valtellinese - ore 21:30 del 28 giugno con il folk valtellinese (dalle ore 21:00). Sabato è la volta dei Blue Filters con i grandi successi della musica anni 70/80/90 sempre dalle ore 21:00.

L’orario per il Festival sarà venerdì dalle 18:00 alle 24:00, Sabato dalle 11:00 alle 24:00 e Domenica dalle 11:00 alle 22:00.

Informazioni: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 858248