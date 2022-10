Torna Selvatica, l'evento gastronomico che sostiene le trattorie e gli agriturismi lariani

“Sosteniamo i locali del territorio”: è questo lo spirito che, dal 10 ottobre al 20 novembre prossimi, animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

L’iniziativa offre a trattorie e ristoranti aderenti l’occasione di valorizzare il proprio talento e la propria conoscenza del territorio senza limiti al numero di portate a base di ingredienti selvatici e con l’articolazione di uno o più menù, che possono comprendere pietanze realizzate appositamente oppure già presenti nella carta dei locali.

Nella conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Gallio in Gravedona ed Uniti, è stata dunque rinnovata la proposta culinaria e valoriale della rassegna gastronomica. Al centro, l’opportunità per trattorie e ristoranti del comasco di raccontare una storia di cucina, territorio e cultura attraverso gli ingredienti selvatici a filiera corta.

«Selvatica non è solo convivialità: è un prototipo intelligente di condivisione culturale, che trasforma l’offerta culinaria in mezzo per raccontare nel piatto la natura, il territorio e la tradizione che lo circondano.» commenta Giacomo Mojoli, disegnatore di idee, fondatore ed ex vicepresidente internazionale di Slow Food. «Da ideale, l’importanza data alla filiera locale e al rispetto della natura diventa declinazione concreta di sostenibilità ambientale ed economica.»

Realizzando la rassegna in un periodo dell’anno che vede solitamente un minore afflusso di avventori, dopo le vacanze estive e prima delle festività in dicembre, poi, Confcommercio Como e FIPE Como dimostrano in concreto la propria attenzione alla vita imprenditoriale dei Pubblici Esercizi, giorno per giorno e anche nei momenti meno facili.

«Focalizzandoci su ogni opportunità quotidiana a livello gastronomico e, insieme, turistico, i nostri ristoratori e noi riusciamo a dare un segnale in controtendenza rispetto alle difficoltà degli ultimi periodi.» sottolinea Giovanni Ciceri, Presidente di Confcommercio Como e FIPE Como. «Gastronomia e turismo sono ormai un binomio imprescindibile e da mettere a frutto: Gravedona ed Uniti è località che lo incarna e non è casuale che abbiamo scelto di tenere la nostra conferenza stampa proprio qui.»

Un’attenzione alla concretezza ribadita anche da Graziano Monetti, Direttore di Confcommercio Como. «In Selvatica cooperiamo coi ristoratori per un’offerta che porta in sé valori diversi ma unitari: amore e rispetto per il territorio e le sue ricchezze, passione per la gastronomia come espressione culturale.»

I partecipanti, infine, godono di un piano di comunicazione integrata su molteplici mezzi: dalla locandina per i ristoranti alla mappa pieghevole con menù e contatti, dalla pubblicità su radio e televisioni locali a quella sui quotidiani, oltre ad ogni canale web e social media utile a generare visibilità.

«La nostra rassegna culinaria non è soltanto un format che dimostra il suo successo di anno in anno.» conclude Graziano Monetti. «È un segno tangibile di quanto Confcommercio Como, insieme a FIPE Como e agli sponsor di Selvatica, creda nella bontà dell’offerta locale, coniugando ristorazione, sostenibilità e buon vivere.»

Tutti i locali che partecipano all’iniziativa, i loro menù e i rispettivi prezzi sono disponibili sul sito internet www.rassegnaselvatica.it.

Aderiscono all’edizione 2022

Agriturismo Al Marnich (Schignano); Agriturismo La Cascina Di Mattia (Cantù); Agriturismo La Cassinazza (Orsenigo); Agriturismo Le Radici (Centro Valle Intelvi); Al Civico 105 (Como); Albergo Ristorante Lavedo (Tremezzina); Albergo Ristorante Tre Re (Como); Albergo Ristorante Vittoria (Centro Valle Intelvi); Albergo Sala (Valbrona); Albergo San Giorgio (Lenno); Albergo Sole (Mariano Comense); Armilla (Anzano del Parco); Baita Monte Croce (Como); Bar Il Krudo (Como); Bar Ristorante Stube La Posta (Puginate); Bar Trattoria Rocky (Bregnano); Cà Mia (Alserio); Castello Di Casiglio (Erba); Celestino’s (Colverde); Crott Dal Murnee (Albavilla); Crotto Del Sergente (Como); Hotel Argegno (Argegno); Hotel Regina (Gravedona); Il Bistrot (Cantù); Il Ristorante Di Paolo (Menaggio); La Corte Di Lurago (Lurago d’Erba); La Cucina Della Marianna (Griante); La Gabula (Appiano Gentile); La Piemontese (Mariano Comense); La Vita È Bella (Como); Locanda San Giuseppe (Erba); Locanda Sant’Anna (Argegno); Mm Cafè 64 (Civenna); Mosto E Carnazza (Como); Osteria Al Muret (Cermenate); Osteria Del Buonumore (Como); Osteria La Cadrega (Carimate); Osteria La Lanterna (Valsolda); Pizzeria Trattoria Garbatona (Gravedona Ed Uniti); Rajas Cafè (Merone); Ristorante Al Vecchio Bacucco (Tremezzina); Ristorante Antico Pozzo (Bellagio); Ristorante Arcade (Grandate); Ristorante Bar Salice Blu (Bellagio); Ristorante Bellavista (Brunate); Ristorante Brambilla (Lurago d’Erba); Ristorante Capriccio (Grandate); Ristorante Carlito’s (Cantù); Ristorante Crotto Del Lupo (Como); Ristorante Del Porto (Menaggio); Ristorante Feel (Como); Ristorante Frate (Como); Ristorante Hosteria Dei Matti (Arosio); Ristorante Hosterietta (Como); Ristorante Il Cantuccio (Albavilla); Ristorante Il Corazziere (Merone); Ristorante Il Crotto Del Lago (Porlezza); Ristorante Il Garibaldi (Cantù); Ristorante Il Grillo (Capiago Intimiano); Ristorante Imbarcadero (Como); Ristorante Imperialino (Moltrasio); Ristorante In Borgovico (Como); Ristorante La Baia® (Cremia); Ristorante La Ghironda (Como); Ristorante La Meridiana (Como); Ristorante La Pergola (Cernobbio); Ristorante La Trave (Stazzona); Ristorante Le Querce (Cantù); Ristorante Lupo De Lupis (Limido Comasco); Ristorante Momi (Blevio); Ristorante Pizzeria Da Rosa (Capiago Intimiano); Ristorante Pizzeria Paradise (Como); Ristorante Ranch Augusto (Alta Valle Intelvi); Ristorante San Silvestro (Domaso); Ristorante Sara (Caglio); Ristorante Tarantola (Appiano Gentile); Rivenoteca (Como); Trattoria Brianzola (Eupilio); Trattoria Castelli (Veniano); Trattoria Del Gesumin (Como); Trattoria Del Segrino (Canzo); Trattoria Edda (Inverigo); Trattoria Il Fungo (Alzate Brianza); Trattoria Maurizi (Nibionno); Trattoria Mercato 38 (Erba); Trattoria Nisciolano (Cernobbio); Trattoria Noè (Inverigo); Trattoria Rana (Tremezzo); Trattoria Riposo (Cantù); Trattoria Santuario (Rovello Porro); Usteria Pianela (Cantù).