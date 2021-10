Selvatica 2011: selvaggina, acqua dolce e sottobosco

Indirizzo non disponibile

Torna la Rassegna Gastronomica organizzata da Confcommercio Como, nata con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole dei prodotti del nostro territorio. Selvaggina, pesce di lago, cacciagione e prodotti spontanei delle valli saranno i protagonisti dell'esperienza culinaria che i ristoranti aderenti a Selvatica proporranno fino a 4 novembre su tutto il territorio comasco.

La manifestazione rappresenta un momento di forte attrattività e quest'anno avrà un valore in più per il rilancio dei prodotti e delle attività locali duramente colpite dall'emergenza covid. Durante la Rassegna sarà possibile gustare piatti che rispecchiano la stagionalità dei prodotti, frutto della sapienza e delle abilità culinarie degli chef e sarà occasione per sostenere tutte le attività locali nella ripartenza condividendo l'esperienza tramite i social con #rassegnaselvatica.

L’utilizzo di questi prodotti rappresentano una scelta sostenibile e a bassissimo impatto ambientale, volta a rivalutare il vero prodotto locale, gestendo al contempo eventuali squilibri dettati dall’incremento della fauna selvatica. Lo scopo è sensibilizzare le famiglie, i giovani e gli appassionati della buona cucina a consumare pietanze a base di selvaggina abbinandole ai prodotti che la natura ci offre spontaenamente. La rassegna altro non è che un circuito integrato di eventi di promozione e sensibilizzazione del consumo di prodotti locali utili alla promozione di menu tipici. Qui potete trovare tutti i ristornati aderenti alla rassegna.

Tutti i ristoranti aderenti