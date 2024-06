Le 5 sagre da non perdere a giugno in Lombardia: gnocco fritto, cucina emiliana, arrosticini

Giugno in Lombardia, tempo di sagre all'aperto (tempo permettendo). Abbiamo selezionato per voi 5 gustosi appuntamenti non lontani da Como.

Sagra degli arrosticini

A Montano Lucino (Como) la Saga degli Arrosticini, deliziosi spiedini di origine abruzzese. Grandi scorpacciate per gli amanti del genere accompagnati da un’Orchestra con musica dal vivo. Si terrà il 29 e 30 giugno.

Colico in cantina

15, 21 e 22 giugno, Colico in Cantina 2024, Colico (LC) per una combinazione vincente di cibo e buon vino. Quest'anno, Colico in Cantina pone un focus particolare sulle realtà produttive locali, legate a doppio filo al territorio. Colico, infatti, rappresenta l'ultimo paese della sponda orientale del Lago di Como e la porta d'ingresso alla Valtellina. Le cantine saranno aperte dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il 15.06.24 e il 22.06.24 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00 il 21.06.24. I pass potranno essere acquistati durante tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 17.00 presso il punto vendita situato nella piazza della Chiesa di Villatico al costo di euro 22,00. Sarà possibile, inoltre, acquistare un pass "accompagnatori" al costo di 11 euro che darà diritto all'accesso alle cantine, ma senza la degustazione vini. Il primo percorso sarà dedicato al Lago di Como e permetterà ai visitatori di degustare i pregiati vini delle Terre Lariane, l'IGT delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008.

Sagra del Pesce a Montano Lucino

A Montano Lucino in via S. Andrea, ma il 15 e 16 giugno la sagra del pesce. Sabato la cucina, con menu di pesce e deliziose fritture, sarà aperta solo la sera, domenica pranzo e cena. Possibile anche l’asporto.

Motor Street Food a Rovellasca

Un weekend emozionante e pieno di sorprese per tutti gli amanti del cibo di strada e dell'adrenalina. L'evento si terrà nei giorni 21, 22, 23 Giugno presso parco Burghè. Quest'anno, l'emozione sarà alle stelle con la presenza di spettacoli di motocross freestyle con piloti di fama internazionale sfideranno la gravità con acrobazie mozzafiato che lasceranno il pubblico senza fiato. Tre spettacoli al giorno sia sabato che domenica.

Un vero e proprio spettacolo per gli amanti delle due ruote e per chi ama l'adrenalina pura!

Inoltre, per i più piccoli e per gli aspiranti piloti, sarà allestito un circuito di minimoto elettriche, con la possibilità di partecipare alla scuola bimbi in moto. E c'è una grande novità quest'anno: i bambini dai 3 anni potranno anche loro partecipare all'avventura e sentirsi veri piloti su due ruote!

Lungo il percorso dell'evento troverete un'ampia selezione di banchi di street food che delizieranno i vostri sensi con un'infinità di prelibatezze. Dagli hamburger succulenti alla carne alla brace, dai panini gourmet alle piadine fragranti, dalla porchetta croccante alla salsiccia saporita, ai cibi etnici più esotici, primi piatti irresistibili, dolci tentazioni e non dimentichiamoci dei fiumi di cocktail e birra che faranno da accompagnamento perfetto a ogni boccone!

La sagra emiliana a Seveso

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Seveso, è in programma la quarta edizione della Sagra Emiliana, organizzata da Associazione Sportiva Base, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione Emiliana. Tagliatelle fresche con ragù emiliano o sugo alla vecchia Modena, Tortellini della duchessa, Gnocco fritto con salumi, Culatello e Parmigiano reggiano, Stinco al Lambrusco e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Lambrusco e Pignoletto DOC.

Il programma

Venerdì 16 dalle 21 tributo a Ligabue con la Band Liga RockStar

Sabato 17 dalle 21 tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band.

Domenica 18 dalle 21 Azione mutande Show Band in concerto

Tutte le sere aperture stand gastronomico dalle 19 e Domenica dalle 11.30