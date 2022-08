A Cantù arriva la Sagra della Valtellina con l'Accademia del Pizzocchero

Arriva a Cantù l’Accademia del Pizzocchero di Teglio per BeerTellina. Dal 25 al 28 agosto, al Parco del Bersagliere la Valtellina protagonista.

Tutto questo si realizzerà grazie a ???????????, la sagra della Valtellina fatta dai Valtellinesi, format unico nel panorama Italiano che propone un’esperienza sensoriale straordinaria grazie alla presenza dei più grandi protagonisti della valle lombarda: l’Accademia del Pizzocchero di Teglio (L’Università Del Pizzocchero italiano) che impasta, cuoce e serve i pizzoccheri al momento; la Butega Valtellina che prepara i taglieri di prodotti valtellinesi “Unici, non Tipici” ; i mitici “Sciatt” fatti a mano, uno per uno e la bancarella di prodotti Valtellinesi da portare a casa, le migliori birre della Valtellina selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festival e infine Amaro Braulio e i distillati valtellinesi. Prenotazioni obbligatorie su www.paneliquido.it/birrtellina (se non vedete fasce orarie prenotabili significa che sono esaurite)

??????????? ???????? “???????????”, ?? ????? ????? ?????????? ??????????? con ?? ??????????, ???? ?? ????????, ?? ???????? ??????? ???????????? ? ???????????? ??? ??????????:

?’????????? ??? ??????????? ?? ?????? ??? ????????? ?? ??????????? ????, ?????????, ?? ???? ?????? ?? ?????.

?????? ?????????? ???????? ? ?????? ? ???????? ????????????, ??? ????????? ?????, ?? ??? ??????, ??? ??????? ?????????? ? ??????? ???????? ??? ??????????.

???? ????? ?? ???????? ????? ???????????? ??????????? ?? ???????????, ??????????? ?? ????? ???? ?????????! ??? ??????, ????? ???????????? ???????????? ? ????? ?? ???????!

Il Bersagliere è un’area feste unica a Cantù con tensostruttura capace di ospitare più di 300 persone sedute + ampi spazi verdi esterni dove rilassarsi (evento confermato anche in caso di pioggia)

???? NEL DETTAGLIO

– Piatto di Pizzoccheri (impastati, scarrellati e cucinati al momento) 13€

– Piatto di Sciatt (8 pezzi – impastati a mano uno per uno) 10€

– Tagliere di Salumi Valtellinesi 10€

– Tagliere di Formaggi Valtellinesi 10€

– Tagliere Misto 15€ (i taglieri sono accompagnati da Pane alla segale come da ricetta valtellinese)

– Crostate al grano saraceno e dolci vari 5€

– Birra Media Artigianale Valtellinese 5€

– Grappa si Sforzato Valtellinese 5€

– Amaro 4€

????? ? ????????????

Fasce orarie dove puoi riservare il tuo tavolo:

Giovedì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Venerdì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Sabato: 12.00 – 15.00 | 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Domenica : 12.00 – 15.00 | 19.00 – 21.30

Posti limitati e prenotazione obbligatoria! Sono attive le prenotazioni su www.paneliquido.it/birrtellina/

Scegli la fascia oraria che più ti piace oppure che è ancora disponibile, i posti sono limitati e saranno disponibili fino ad esaurimento.

Paneliquido

www.paneliquido.it

Accademia del Pizzocchero di Teglio

www.???????????????????????.??

Butega Valtèlina

???.????????????????.???

Mondovisione

www.mondovisione.org

Parco Del Bersagliere

• Data: 25/08/2022 - 28/08/2022

• Orari: 12:00 - 00:00

• Luogo: Parco del Bersagliere, Cantù (CO)