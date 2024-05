A Montano Lucino arriva la mitica sagra del Pizzocchero

Una golosissima due giorni dai sapori valtellinesi quella che si terrà a Montano Lucino sabato 18 e domenica 19 maggio, organizzata dal Gruppo Folcloristico di Montano Lucino: è la Sagra del Pizzocchero. Le cucine sabato si apriranno intorno alle 18.15, presso l'Area Fiera in via Sant'Andrea. Non solo pizzoccheri, ma molte altre specialità valtellinesi. Possibilità d'asporto fino alle 18.45. Dalle ore 21 musica e balli. Domenica c'è anche il pranzo e quindi la cucina aprirà alle 11.15 (asporto fino alle 11.45) e poi di nuovo per cena alle 18.15. In caso di maltempo la cucina rimarrà aperta. .