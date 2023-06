Arriva la sagra dello gnocco fritto: due giorni per veri golosi

Tempo di sagre e di divertimento nel Comasco e come ogni anno non poteva mancare la Sagra dello gnocco fritto a Alserio. In via Giovanni XXIII un fine settimana per i veri amanti di questa prelibatezza. Sabato 24 e domenica 25 giugno nella struttura polivalente potrete fare scorpacciata di gnocco fritto in tutte le sue declinazioni. Si comincia il 24 a partire dalle 19 e il 25 dalle ore 12.

È gradita la prenotazione a 392 0076871.

L'evento si terrà anche in caso di maltempo.