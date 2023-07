Il Rolling Truck Street Food arriva sul lago di Como a Dongo

Il grande e gustoso festival dello Street Food firmato Rolling Truck è in arrivo a Dongo. Viaggia con noi tra i sapori tipici della cucina italiana e internazionale grazie ai nostri selezionati Food Truck. La manifestazione si svolte a Dongo, località sulle sponde del Lago di Como che per 3 giornate accoglierà una delle tappe più caratteristiche del tour estivo. Dal 28 al 30 luglio potrai immergerti nel migliore Cibo da Strada con tantissime gustose novità. Scopri la magia di mangiare davanti ad una splendida vista lago, con specialità provenienti da tutto il mondo.

Musica, durante tutte le serate, con Dj Spada e i Dj di Web Radio CM09.

I Food Truck presenti e le loro specialità

APETITOSA: arrosticini abruzzesi, hot dog, olive ascolane

MANGIA E BEVI: Hamburger di Black Angus

THE BEARS BROTHERS: Club sandwich gourmet, Pastrami, Panino Philly cheesesteak.

PAN PAN: Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork

MORDICCHIO ON THE ROAD: Panzerotti, Gnocco Fritto con salumi e nutella, Pinsa

ITAKA: Pita, Falafel

AWAKTE ZAPEROCO: Burritos, Tacos, Nachos

SOUND BREAK: Raviolini del Plin, Hamburger e Battuta di Fassona, Stracotto al Nebbiolo, Vitello Tonnato, Tomahawk di Manzo, Salsiccia di Bra

NA PINTA: Polpette di Carne e verdure, vini e cocktails

HENRI’S SAPORI DEL MONDO: specialità Thaï Vietnamita e Filippine, Pad Thai, Korean Corn Dog, Ravioli al Vapore, Involtini alle verdure, Eby Fry, Takoyaki, samossa, Tom Yum, Bubble Tea

CHURRITOS: Churros

EMOTIONAL FOOD TRUCK: Carpaccio di Polpo, specialità di Polpo con cipolla carammelata.

KRAKEN: Frittura di Pesce e Specialità con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà.

I SAPORI DI SICILIA: Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, Hamburger di Black Angus, Pulled Pork

TRUCK&ROLL: Hamburger di Bufalo, Stinco, Veg Burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings, Hot Dog

LAS BRAVAS: Paella, Patatas Bravas, Black Pork

LA GIARDINETTA: Vino e Cocktails

BIRRE ARTIGIANALI

Patrocinato dal Comune di Dongo, organizzato da Nova Eventi in collaborazione con la Pro Loco di Dongo.