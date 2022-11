Polenta e Missoltini in riva al lago di Como

I pescatori Alpha, con il patrocinio del Comune di Como e la collaborazione di APS Como FIPSAS e Confesercenti organizzano domenica 27 novembre 2022 Polenta missoltini e altre specialità. Una parte dei proventi verrà destinata ad azioni benefiche.

I misultin (missoltini del lago di como) sono una specialità culinaria tipica del Lago di Como, particolarmente della Tremezzina e alto lago. In Italiano sono chiamati missoltini ed in dialetto misultin. La loro preparazione è piuttosto complessa: sono agoni, pesci del lago che vengono pescati, saltati ed essiccati al sole. La pesca è regolata fin dal medioevo.

I pesci, una volta pescati e selezionati i migliori, vengono puliti e privati della interiora (la curada), quindi saltati, tagliati longitudinalmente e deposti in un contenitore dove vengono girati ogni dodici ore. La quantità necessaria di sale è sapientemente custodita dall’esperienza dei pesatt. Passati alcuni giorni, vengono infilzati con uno spago ed esposti al sole su particolari rastrelliere per venire essiccati all’aria aperta. Quando sono pronti, vengono posti nella misolta, un contenitore di legno o di latta, con delle foglie di alloro.

Un coperchio appesantito da sassi li pressa in moda da togliere aria e l’olio eventualmente fuoriuscito. I misultin così preparati vengono conservati per molto tempo. Per il carattere forte e deciso la sua preparazione si presenta molto bene per essere fatto alla griglia accompagnato con della polenta in crosta.

Insomma un piatto tipico del Lario e della tradizone culinaria del nostro territorio. Ecco quindi qualche consiglio, ma non una classifica, su dove gustare, anche in questa stagione, una ricetta made in Lake Como che ben si presta al primo freddo autunnale. Noi ne abbiamo scelte 10.