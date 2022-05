Parada par Tücc edizione 2022: L'è mej piutost

La Parada par Tücc è un progetto sociale che utilizza l'arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione. Un percorso partecipato e fondato sui valori della gratuità, libertà ed ecologia che prende vita da una serie di laboratori artistici gratuiti offerti alla cittadinanza e trova la sua espressione in una sfilata cittadina. La Parada par Tücc è un'occasione di cittadinanza attiva in cui associazioni, gruppi informali, singoli cittadini partecipano alla costruzione della città.

Il titolo della manifestazione è doppiamente evocativo: se da una parte l'arte che avanza fa riferimento al corteo artistico di cui si compone la Parada, dall'altro allude al desiderio di coinvolgere anche le espressioni creative marginali, periferiche, quelle che "avanzano". Il progetto Parada par Tücc, inoltre, ha tra i suoi scopi la creazione di un tessuto urbano coeso, capace di includere anche le aree più distanti dal centro: non solo le periferie fisiche, ma anche quelle sociali.

La Parada par Tücc è promossa da Associazione Partucc e Associazione del Volontariato Comasco-Centro Servizi per il Volontariato di Como, in collaborazione con Comune di Como.

Edizione 2022

Sabato 4 giugno 2022 la Parada par Tücc, in versione Paradina, tornerà ad animare le strade della Città di Como, titolo di questa edizione: L'è mej piutost.

Finalmente ci ritroviamo per celebrare l'incontro attraverso l'arte, la bellezza di una città viva e vibrante, l'amore per un'autenticità che finalmente si manifesta!

Programma

14:00 | Trucco & parrucco in piazza Volta

15:00 | Ritrovo per amici e curiosi

16:00 | Partenza Paradina par Tücc 2022

18:00 | Arrivo in piazza Cavour

Come partecipare

Iscriviti al laboratorio last-minute (dalle 10:00 a mezzogiorno, ai giardini a lago, per poi sfilare nel pomeriggio):

Aiutaci a truccare i paradisti (dalle 14:00 alle 16:00 in piazza Volta):

Partecipa con un gruppo di amici: https://bit.ly/3NznS9S

Sfila da solo, aiutaci come volontario o fai un sacco di foto - faccelo sapere iscrivendoti su

Come vestirmi o truccarmi?

Puoi vestirti come preferisci: con una camicia a fiori terribile che non regaleresti al tuo peggior nemico o come il tuo supereroe preferito, da Brucaliffo o da uomo che piantava gli alberi... Viva la creatività e l'improvvisazione!

Al punto di partenza, in piazza Volta, ci saranno dei volontari che truccheranno i partecipanti

Scrivere a info@paradapartucc.it per qualunque dubbio, curiosità o proposte che non potremo rifiutare

Il percorso

Piazza Volta (concentrazione dei partecipanti e inizio del corteo), via Muralto, via Vittani, via Cinque Giornate, via Luini, piazza San Fedele, via Odescalchi, via Giovio, piazza Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Plinio, piazza Cavour (conclusione del corteo all’interno della piazza).