Palio del Baradello, tutto il programma dell'edizione 2023

Nato oltre quarant’anni fa per “raccontare” la storia della città di Como soprattutto a chi vi era giunto ad abitare da poco tempo, il Palio del Baradello si è evoluto negli anni in una grande occasione per rivivere questa grande Storia, insieme a cittadini e visitatori, con una serie di eventi, tornei e spettacoli che richiamano i pomposi festeggiamenti allestiti dai comaschi nel marzo 1159 per la prima visita dell’imperatore Federico Barbarossa.

Il programma

MERCOLEDÌ 30 agosto ore 20.30

Basilica di Sant'Abbondio o!erta del cero votivo - Patron Saint's festivity

Celebrazione dei Primi Vespri e tradizionale cerimonia di o!erta del cero votivo e benedizione del drappo.

DOMENICA 3 settembre dalle ore 10 alle 18

Fiera di Sant'Abbondio, lungo le mura medievali da Porta Torre a Torre Gattoni in Viale Cattaneo - Traditional cattle fair and medieval campsite

In concomitanza con la tradizionale esposizione di animali che chiude la manifestazione della Fiera di Sant'Abbondio, sotto le mura medievali nel tratto da Porta Torre a via Diaz verrà allestito un accampamento con tende, velari, artigiani medievali a cura della compagnia della Gualdana del Seprio, didattica con un gruppo di rapaci a cura della compagnia Ali e Artigli, didattica con gli Arcieri del Drago Alato, sarà presente Messer Luigi con i suoi giochi da tavolo.

MERCOLEDÌ 6 settembre ore 17

Visita guidata a Palazzo Volpi - Guided visit to the medieval museum in Palazzo Volpi

Visita guidata alla Sezione Medievale della Pinacoteca di Palazzo Volpi. Ingresso ridotto euro 3. Prenotazione on line obbligatoria al link che verrà indicato via social , max 45 partecipanti. In caso di ulteriori richieste verrà attivato un secondo turno mercoledì 13 settembre alla stessa ora e con le medesime modalità.

DOMENICA 10 settembre ore 15

Cerimonia del saluto e visita alla sentinella di pietra Castel Baradello - The town greets the Emperor; games and visit to the castle

Il Balivo accompagnato dai suoi capitani porterà il saluto di Como all'Imperatore. Faranno da contorno le esibizioni di Arcieri del Drago Alato, Sbandieratori e Musici di Tavernola, uno stormo di rapaci della compagnia Ali e Artigli, gruppo danza le Dame del Lago. Le visite guidate all'interno della torre saranno a cura di Slow Lake Como.

VENERDÌ 15 settembre ore 20.45

Basilica di Sant'Abbondio elevazione spirituale - Medieval Music Concert Elevazione spirituale a cura della Celtic Harp Orchestra "Diari del medioevo". Ingresso libero. Si ringrazia il Rettorato della Basilica e la Curia Vescovile.

SABATO 16 settembre ore 16

Piazza Grimoldi - Piazza Duomo - Via Plinio - Porticato del Broletto entrata in Como dell'imperatore Federico di Hohenstaufen detto il "Barbarossa" - Arrival of the Emperor; the Bayli! and Captains' swearing and the Bridesmaids' appointment In piazza Grimoldi nell'area antistante al Vescovado l'Imperatore e l'Imperatrice saranno accolti dal Vescovo e dal Console della città. Al termine della cerimonia di benvenuto si formerà un corteo che attraverso via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele raggiungerà piazza Duomo dove i dignitari umilieranno alle Loro Maestà le chiavi della città. Dal balcone del Broletto l'Araldo leggerà l'Editto

Tutti gli altro appuntamenti

30 AGOSTO - 24 SETTEMBRE

Il chierico Marcus Cumanus declamerà " la Ballata dei Lacustri". Seguirà la cerimonia di nomina di tre damigelle, figlie della nobiltà cittadina, a dame di compagnia dell'Imperatrice. Di seguito si svolgerà la vestizione del Balivo che verrà elevato al rango di Cavaliere del Sacro Romano Impero direttamente da Sua Maestà Federico. Il Balivo nel suo nuovo rango ordinerà ai suoi Capitani di giurare fedeltà all'Imperatore. L'Imperatrice libererà bianche colombe ricevute in segno di pace e fedeltà. Seguirà l'esibizione di un gruppo di Sbandieratori, i giullari dell'associazione Iannà Tampè chiuderanno il pomeriggio divertendo il pubblico con i loro lazzi e frizzi.

Piazza Duomo ore 19

GARA UFFICIALE, LA CARIOLANA E LA CORSA DELLE LAVANDERE - O"cial Competitions: Wheelbarrow

Race and Laundresses' Race

A coronamento dei festeggiamenti per l'arrivo dell'Imperatore Federico di Hohenstaufen prenderanno il via due competizioni: la prima, detta Cariolana, in cui gareggeranno 2 uomini, e la seconda, detta Corsa delle Lavandere, in cui gareggerà 1 donna; ogni equipaggio correrà in rappresentanza di un Borgo, Contrada o Comune per l'assegnazione del Drappo. Il percorso delle 2 gare avrà inizio in piazza Duomo, la prima proseguirà per via Plinio, via Macchi e piazza Grimoldi, la seconda terminerà ai Portici Plinio; sono previsti 5 giri per la Cariolana e 1 giro per le Lavandere. Al termine di ogni competizione si svolgerà la premiazione degli atleti.

Porticato del Broletto ore 20.30

CENA MEDIEVALE - Medieval Supper

Banchetto con gli Imperatori, Corrado di Hohenstaufen conte palatino del Reno fratellastro dell'Imperatore e i dignitari della città, a base di portate della cucina del dodicesimo secolo. Messer Raniero della contrada della Cortesella intratterrà i commensali illustrando anche la composizione e la storia dei cibi dell'epoca. Madonna Elena di Millenium 82 allieterà i presenti con la sua arpa eseguendo musiche dell’epoca. Al termine della cena la compagnia Iannà Tampè stupirà il pubblico con un grande spettacolo di fuoco. Prenotazione on line al link sul sito e sulle pagine facebook del palio.

DOMENICA 17 settembre ore 14.30

Porticato del Broletto, Via Pretorio, Piazza Grimoldi

GIORNATA DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE - Children's afternoon

PROGRAMMA:

Investitura dei bambini a Cavalieri dell'Imperatore e a Dame dell'imperatrice. Didattica con un gruppo di rapaci a cura dell'associazione Asd Royal Falconry. Madama Agnese e le Amiche del Tombolo vi stupiranno con la loro maestria. Didattica con gli Arcieri del Drago Alato. I Pescatori Alpha racconteranno ai bambini le storie del lago e i segreti della pesca. Giochi Medievali a cura della Compagnia del Nibbio. Messer Luigi con I suoi giochi da tavolo. Danze medievali con il gruppo Dame del Lago.

DOMENICA 24 settembre ore 14.30

Area Ippocastano - Piazza Cavour

GRAN CORTEO STORICO - Historical Parade, show and prize-giving ceremony

Partenza ore 14.30 dall'area Ippocastano.

Con la partecipazione di tutti i borghi e comuni aderenti al Palio, l'imperatore Federico e l'Imperatrice, il fratellastro dell'imperatore Corrado conte palatino del Reno, Condottieri, Cavalieri, Arcieri, Nobili e Dame,ù seguiranno l'Ariete ed il Carroccio. Il Corteo Storico sarà arricchito da numerosi gruppi medievali, tra cui: La Corte del Drago, Sbandieratori e Musici di Tavernola, Sbandieratori e Musici della "Torre" di Primaluna, Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo di Alba, le Cornamuse della Franciacorta, Gruppo allevamento cani di razza Wolfspitz Keeshhond Petra del Lario, Agnese e Le Amiche del Tombolo, e madamigella Gaia Muscolino che darà una dimostrazione di abilità e di a"atamento col suo magnifico cavallo frisone. Saranno presenti le delegazioni medievali di Cantù, Casnate con Bernate, Lomazzo e Lugano. Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine via Aldo Moro, via XX Settembre, via Milano, piazza Vittoria, viale Battisti, via Carducci, via Paolo Giovio, piazza delle Medaglie d'Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, con arrivo in piazza Cavour. SPETTACOLARE ESIBIZIONE DI TUTTI I GRUPPI CHE HANNO PARTECIPATO AL GRAN CORTEO. Al termine PROCLAMAZIONE del BORGO VINCITORE del PALIO 2023 E CONSEGNA DEL DRAPPO.

In caso di maltempo il Corteo Storico verrà posticipato a domenica 1 ottobre.