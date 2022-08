Tutto il programma del Palio del Baradello di Como

Dopo la cerimonia di saluto di domenica scorso, il Palio del Baradello di Como entra nel vivo con il suo programma dell'edizione 2022.

MARTEDI 30 agosto ore 18.30 Basilica di Sant'Abbondio

OFFERTA DEL CERO VOTIVO - Offering of the votive candle

Celebrazione della santa messa e tradizionale cerimonia dell'offerta del cero votivo e della benedizione del drappo.

VENERDI 2 SETTEMBRE ore 21

Basilica di Sant'Abbondio

CONCERTO DELLA "CELTIC HARP ORCHESTRA" - A free Concert of Traditional and Sacred music

Nella splendida basilica la prestigiosa orchestra eseguirà una elevazione spirituale dal titolo: Cantique. Ingresso libero.

SABATO 3 SETTEMBRE ore 17

Piazza Verdi, Piazza Duomo e Broletto

ENTRATA IN COMO DELL'IMPERATORE FEDERICO DI HOHENSTAUFEN DETTO "IL BARBAROSSA" - Arrival of

Emperor Redbeard, welcomed by the bishop and the consul

Provenienti da via Bellini l'Imperatore e l'Imperatrice e il seguito faranno il loro ingresso in piazza Verdi dove saranno accolti dal vescovo e dal Console della città. Al termine del benvenuto gli Sbandieratori e Musici di Tavernola si esibiranno in uno spettacolo di evoluzioni acrobatiche. Dopo la breve cerimonia si formerà un corteo che, attraverso via Pretorio, raggiungerà piazza Duomo, dove i dignitari umilieranno alle Loro Maestà le chiavi della città. Dal balcone del Broletto l'Araldo leggerà l'Editto di Roncaglia. Seguirà la cerimonia di nomina di tre damigelle, figlie della nobiltà cittadina, a dame di compagnia dell'Imperatrice. L'Imperatore eleverà infine il Balivo a Cavaliere dell'Impero. Nel suo nuovo ruolo, il Balivo ordinerà ai suoi Capitani di giurare fedeltà all'Imperatore e l'Imperatrice libererà bianche colombe, ricevute in segno di pace e fedeltà. Il Gruppo Danza Dame del Lago allieterà il pubblico con i suoi balli medievali.

Porticato del Broletto ore 20

CENA MEDIEVALE - Medieval dinner

Banchetto con gli Imperatori, i Duchi di Sassonia e i Dignitari della città, a base di portate della cucina del dodicesimo secolo. Farà da sottofondo l'armonia delle musiche medievali.

Per prenotazione cena contattare Barbara 328 7441331

Piazza Duomo ore 22

LA CARIOLANA PARTENZA DELLA GARA UFFICIALE - Official competition: The wheelbarrows race

A coronamento della cena medievale prenderà il via la contesa che vedrà in gara i cariolanti dei Borghi, che percorreranno di corsa il circuito cittadino piazza Duomo, piazza Grimoldi, via Pretorio, piazza Verdi, via Maestri Comacini, via Vittorio Emanuele, per concludersi in piazza Duomo dopo due giri completi.

DOMENICA 4 SETTEMBRE ore 14.30

Porticato del Broletto, Via Pretorio

GIORNATA DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE Medieval festival for children

Investitura dei bambini a Cavalieri dell'Imperatore e a Dame dell'Imperatrice. Laboratori, dimostrazione di vita medievale a cura del Borgo della Cortesella, didattica con un gruppi di Rapaci, Amiche e Amici del Tombolo e ABC merletti, Arcieri del Drago Alato. Danze medievali del Gruppo Danza Dame del Lago, esibizione degli Sbandieratori e Musici di Tavernola, Giochi medievali a cura della compagnia del Nibbio, e giochi da tavolo di Messer Luigi.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ore 16.30

Piazza del Duomo

GRAN CORTEO STORICO - Free guided tour ofered by The archeological society

Visita guidata alle Porte del Duomo ed al Broletto, oferta e a cura della Società Archeologica Comense.

Ritrovo davanti all’ingresso del Duomo.

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Area Ippocastano - Giardini a lago

GRAN CORTEO STORICO - Historical Parade

Partenza ore 14.30 dall’area Ippocastano

Con la partecipazione di tutti i Borghi e Comuni aderenti al Palio, l'Imperatore Federico e l'Imperatrice Beatrice di Borgogna, Enrico il Leone e la sua augusta consorte Clementia Zaehringen, seguito di Condottieri, Cavalieri, Armigeri, Nobili, e Dame, seguiranno l'Ariete ed il Carroccio. Il Corteo Storico sarà arricchito da numerosi gruppi medievali, tra cui: gli Sbandieratori e Musici di Tavernola, gli Sbandieratori e Musici della "Torre" di Primaluna, gli Sbandieratori e Musici di Besnate, Musicanti Medievali, la Compagnia Saint Guinefort con i suoi cani levrieri, i Gruppi Amiche e Amici del Tombolo e ABC merletti, i Trampolieri della Parada par Tücc, ed il gruppo Sala D’Arme Stella Splendens. Saranno presenti le delegazioni medievali di Lugano e di Cantù, e Gaia con il suo magnifico cavallo frisone. Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine via Aldo Moro, via XX settembre, via Milano, piazza Vittoria, Viale Battisti, via Carducci, via Paolo Giovio, piazza delle Medaglie d'Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, Piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, viale Marconi ed arrivo in viale Puecher, tra il tempio Voltiano ed il Monumento ai Caduti.

SPETTACOLARE ESIBIZIONE DI TUTTI I GRUPPI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SFILATA. Al termine:

PROCLAMAZIONE DEL BORGO VINCITORE del PALIO 2022 e CONSEGNA DEL DRAPPO.

In caso di maltempo il Corteo Storico sarà posticipato a domenica 2 ottobre 2022.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE ore 16

Duomo di Como - Free guided tour ofered by Episcopal Curia

Visita guidata all'interno del Duomo oferta e a cura della Curia Vescovile di Como. Appuntamento davanti

all’ingresso del Duomo