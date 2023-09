Osteria Romana a Cantù: Cacio & Pepe vs Carbonara Festival

Si conclude l'Estate a Cantù con un ultimo evento enogastronomico nel cuore della città: appuntamento il weekend del 22-23-24 Settembre 2023 per la 21° edizione di "Osteria Romana: Cacio & Pepe VS Carbonara Festival", format itinerante dedicato alla Cucina della Capitale, per tre giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Garibaldi. Siete pronti a gustare pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità?

La festa va in scena Venerdì 22 dalle ore 18.00, mentre Sabato 23 e Domenica 24 già dalle 11.00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Durante la giornata il pubblico potrà gustare buonissime cucina regionale dolce e salata e bere tante birre selezionate (grazie al servizio di bar e ristorazione, con opzione da asporto e take away), oppure discutere nell’area relax con tavoli. Ogni sera ci aspettano grandi concerti di musica dal vivo: si inizia Venerdì con Amalo - Show Omaggio Renato Zero, per poi continuare Sabato con Notte in Bianco + Ti Dedico Ultimo (Tribute Band) e Domenica con Una Sera in Osteria con Stornelli - Duo Roma Nostra.

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.