Torna la Festa del Lazzaretto e si mangia davvero tanto (e bene)

Torna, finalmente, la Festa del Lazzaretto a Cremnago. Dal 5 al 16 agosto la oramai storica sagra, giunta alla cinquantesima edizione, è pronta ad accogliere tutti i comaschi e non solo prendendoli per la gola. Da 50 anni questa Festa rallegra con piatti della tradizione brianzola il mese di agosto di chi non può partire o di chi è già tornato. Dopo due anni di stop forzato causa covid a Cremnago tante novità (pur restando sempre legati alla tradizione). 150 i volontari degli Amici del Lazzaretto impegnati nell'organizzazione.

Tutte, ma proprio tutte le informazioni le potete trovare sulla loro aggiornatissima pagina Facebook Festa del Lazzaretto: potrete scegliere la giornata dove vi propongono il vostro piatto preferito, vedere il menu e programmarvi questo agosto all'insegna della golosità. Pizzoccheri, orecchiette alla cime di rapa, lasagne, agnolotti, brasato e tanto altro ancora.

Per informazioni potete anche scrivere a lazzaretto.cremnago@gmail.com