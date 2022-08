Grecia in Festa, a Cantù quattro giornate di gusto e divertimento dedicate alla cucina del Peloponneso

Orario non disponibile

Quando Dal 01/09/2022 al 04/09/2022 Orario non disponibile

Dal 1 al 4 Settembre in scena il 25° GRECIA IN FESTA 2022 | CANTÙ (CO): quattro giornate di gusto e divertimento dedicate alla cucina del Peloponneso nella centrale Piazza Garibaldi! ??

.

?? CUCINA GRECA TRADIZIONALE

?? SERVIZIO BAR & RISTORAZIONE

? BEVANDE & VINI SELEZIONATI

? MUSICA DAL VIVO & EVENTI

? ASPORTO & TAKE-AWAY

?? INTRATTENIMENTO & AREA BIMBI

? INGRESSO GRATUITO

? AREA RELAX CON TAVOLI



.

Siete pronti a gustare Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro?