I fuochi di San Giovanni accendono l'estate sul lago di Como

Torna nel weekend la Sagra di San Giovanni, la più antica manifestazione del Lago di Como attesa ogni anno da migliaia di appassionati che raggiungono la Tremezzina con ogni mezzo. Centro dell'evento, che quest'anno si svolge sabato 22 e domenica 23, è come sempre la splendida Isola Comacina. I protagonisti della festa sono indiscutibilmente i bellissimi fuochi d’artificio, messi al servizio di una storia che rivive ogni anno nel ricordo dell’incendio che devastò l’isola nel 1169.

Il programma

22 GIUGNO 2024



La sera del 22 giugno, dalle ore 19.00 il parco comunale in località Ossuccio ospiterà la serata gastronomica- danzante, organizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Turistica Tremezzina. Alle ore 22.30 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico - musicale e la rievocazione storica dell’incendio dell’Isola. La “Zoca de L’Oli” si illuminerà quindi di colori con l’appuntamento più atteso della stagione estiva per il centro Lago di Como.

23 GIUGNO 2024



Gli eventi proseguiranno nella giornata di domenica, 23 giugno con la solenne processione per l’Isola Comacina:

9.30 partenza dalla Chiesa parrocchiale della frazione Isola e trasferimento sull’isola con motonave dalla frazione di Campo in Località Lenno (partecipazione gratuita)

11.00 celebrazione della Santa Messa nell’area archeologica della basilica di Sant’Eufemia (in caso maltempo nella Chiesa di San Giovanni)

Presterà servizio il Corpo Musicale “Vittorio Veneto” di Tremezzina e al termine la manifestazione si concluderà con l’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia- Milano

19.00 serata gastronomica - danzante presso il parco comunale in località Ossuccio

Chiusura strada Statale Regina

In occasione della serata di sabato 22 la Strada Statale Regina sarà chiusa al traffico nel tratto Argegno – Lenno (al distributore carburante) dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Percorso alternativo: Argengno - Centro Valle Intelvi - Laino - Porlezza - Menaggio - Lenno.

Il transito sarà comunque concesso ai Residenti sulla Statale Regina e nelle strade comunali.

Strada Comunale

Gli ospiti dei residenti ad Ossuccio in possesso di PASS potranno transitare nelle strade comunali per recarsi nei posti auto di proprietà privata entro le ore 20.00, prima della chiusura della Statale Regina.

Per i NON Residenti l'accesso con autoveicoli e moto sulla strada comunale sarà consentito esclusivamente per parcheggiare nelle aree previste dall'organizzazione, con apposito PASS.



Servizio bus navetta gratuito

Sarà attivo a partire dalle ore 19.00 e fino alle 22.00 un servizio gratuito navetta per il trasporto persone da Menaggio a Lenno.

A partire dalle 23.30 e fino alle ore 01.00 il servizio navetta effettuerà, a riempimento, la tratta inversa Lenno - Menaggio.

>> Orari del BUS NAVETTA



Pass per i residenti

Per tutto il giorno di sabato 22 giugno i residenti potranno transitare nelle strade comunali.

I residenti possono richiedere dei PASS per l’accesso a parcheggi di proprietà privata in Loc. Ossuccio. I PASS saranno correlati al numero di posti auto di proprietà effettivamente disponibili.

Sarà necessario esibire i Pass al personale incaricato del controllo del traffico presente sul territorio a partire dal mattino del 22 giugno per poter accedere al posto auto privato.

Ritiro PASS - il ritiro può essere fatto presso il Museo Antiquarium in Loc. Ossuccio:

Da lunedì 17/6 a sabato 22/06 dalle ore 11.00 alle ore 17.00, previa compilazione del modulo di richiesta



Pass per transito speciale

Nei prossimi giorni saranno pubblicate tutte le informazioni per la procedura di richiesta dei PASS che autorizzano i transiti speciali a persone non residenti.



Prenotazioni posti auto e moto per non residenti

Per i non residenti è possibile prenotare posti auto e moto direttamente on-line sul sito dell’Associazione Turistica Tremezzina www.tremezzinatourism.com

I posti per le auto sono prenotabili ad Ossuccio e a Lenno. I posti per le moto sono prenotabili solo per Ossuccio in autosilo.

Prezzo posteggio ad Ossuccio euro 7,00 - Prezzo posteggio a Lenno euro 5,00

Il QR code generato al momento dell'acquisto on line, nominativo e non cedibile, andrà esibito in loco per poter accedere al parcheggio, previo annullo, e dovrà essere utilizzato entro le ore 18.00.

Oltre tale orario non sarà più possibile usufruire del posto riservato.

Qualora la sera dell'evento risultassero posti auto o moto ancora disponibili, sarà possibile acquistarli direttamente in loco ad Ossuccio in via Provinciale dai volontari del Comune di Tremezzina.