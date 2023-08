Torna la Fiera di Sant'Abbondio, tutto il programma

La Fiera di Sant'Abbondio è la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Como per festeggiare il santo patrono cittadino, la cui ricorrenza si celebra il 31 agosto. L'edizione 2023 si svolgerà tra mercoledì 30 agosto e domenica 3 settembre nel Compendio di Sant’Abbondio e, nella giornata del 3 settembre, anche lungo le mura cittadine nel tratto tra Porta Torre e Torre Gattoni.

Programma

Compendio di Sant'Abbondio

Da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre 2023

Sono previsti vari appuntamenti, tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 23.

Giovedì 31 agosto e domenica 3 settembre orario ampliato, dalle ore 11 alle ore 23.

Un ricco programma, che va dalle celebrazioni religiose all’interno della Basilica a una mostra in occasione del bimillenario pliniano, fino alle immancabili proposte gastronomiche e ai mercatini.

La cucina

Tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 23

Giovedì 31 agosto e domenica 3 settembre dalle ore 12 alle ore 23

Tutti i giorni sarà possibile gustare piatti della tradizione e piatti a base di pesce di lago, in più ogni giorno verrà proposto un piatto speciale.

Tutti i giorni:

Ravioli di grano saraceno al burro e pancetta

Gnocchi al pomodoro

Costine alla griglia

Pork Burger alla griglia (con panino)

Wurstel alla griglia (con patatine)

Polenta e Zola

Missoltini con polenta

Fritto misto di lago

Filetto di Trota salmonata alla griglia

Filetto di Salmerino alla griglia

Filetto di Pigo Lariano alla griglia

Lavarello fresco spinato alla griglia

Agone fresco alla griglia

Carpione di lago alla Lariana

Polenta

Patatine fritte

FORMAGGI

Formaggino stagionato di capra con marmellatina

“Latteria” dell’alpe

DOLCI

Cutizza

Braschino

Nuvola Beretta

Torta del giorno

PIATTI SPECIALI DEL GIORNO

Mercoledi 30 – RUSTISCIADA CON POLENTA

Giovedi 31 – TRIPPA

Venerdi 1 – STUFATO DI MANZO CON POLENTA

Sabato 2 – PIZZOCCHERI

I mercatini

Nell'area della Fiera saranno allestite numerose bancarelle utili per trovare tante idee regalo e, al contempo, per sostenere le associazioni del territorio del terzo settore. Domenica 3 settembre è in programma il mercato di Coldiretti con i suoi prodotti a km0.

Mercatino solidale del terzo settore

30, 31, 1 e 2 settembre

Mercato Coldiretti prodotti a km0

3 settembre

La mostra

Come in passato la Società Archeologica Comense allestirà nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano una mostra di carattere archeologico, quest'anno dedicata alla celebrazione del bimillenario pliniano.

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia

Le celebrazioni religiose

La basilica di Sant'Abbondio e la chiesa Cattedrale, recentemente illuminata, ospiteranno tutte le funzioni religiose in onore del patrono della città e della diocesi di Como.

Sono in programma anche il tradizionale concerto in onore di sant’Abbondio, che quest’anno vede la presenza del soprano Hiroko Ito accompagnata all’organo da Andrea Schiavio, e la presentazione del restauro della statua del patrono, opera dello scultore rinascimentale Tommaso Rodari.

Solennità di Sant'Abbondio

Viale Cattaneo (tra Torre Gattoni e Porta Torre)

Domenica 3 settembre

Dalle ore 10 alle ore 17

Una giornata da trascorrere lungo le mura cittadine, dedicata in particolare ai bambini.

Esposizione zootecnica

Sarà possibile ammirare da vicino cavalli, pony, lama, alpaca, asinelli e vitelli provenienti dal territorio.

Battesimo della sella con i pony

Grazie a Coldiretti, previsti giri in pony per i più piccoli, per un’esperienza davvero divertente.

Accampamento medievale con attività didattiche e giochi

Grazie agli organizzatori del Palio del Baradello, previste attività ludiche per grandi e piccini.

Musei e Castello

In occasione dei festeggiamenti del santo patrono, giovedì 31 agosto Villa Olmo, la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Presso il Tempio Voltiano sarà possibile visitare la mostra DONNE DI SCIENZA, Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti. Due donne scienziate e naturaliste nell’Italia del Settecento.

Anche il Castello Baradello giovedì 31 agosto sarà aperto al pubblico, dalle 9.30 alle 18 e la sera prima, mercoledì 30 agosto, si terrà un tour notturno con salita e visita al Castello Baradello (partenza dal Compendio di Sant’Abbondio).