Torna la Fiera di Pasqua a Como, le date

Primavera di eventi a Como con i classici e ormai tradizionali luna park e fiera di Pasqua. Il secondi si svolgerà, come di consueto, lungo le mura tra viale Varese e viale Cattaneo. La fiera di Pasqua, tornata già lo scorso anno dopo due anni di pausa per il covid, si terrà quest'anno dal 6 al 10 aprile. Le bancarelle verranno posizionate lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo, come detto. Saranno posizionate per l'esattezza al massimo 166 bancarelle.