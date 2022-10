Il gustoso Festival della Valtellina arriva a Lomazzo per quattro giorni

Prezzo non disponibile

È la terza edizione ma per la prima volta l'amatissimo format itinerante arriva a Lomazzo. Dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 va in scena a Lomazzo presso l’area feste, il Festival della Valtellina, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia!

Quattro giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche Valtellinesi: gli sciatt, i pizzoccheri, polenta e brasato.

Ci Sarà anche la possibilità di acquistare prodotti tipici della Valtellina come: formaggi (Casera D.O.P. e Bitto D.O.P.) Bresaola Valtellina, Confetture, Sughi, Vini e molto altro. Vi sarà anche uno Stand di Artigianato il legno valtellinese!

La tendostruttura è coperta e riscaldata.

Menu

Sciatt

Pizzoccheri

Bresaola, Casera D.O.P., Bitto D.O.P.

Polenta con Brasato

Carne alla griglia

Birre selezionate valtellinesi

Vini tipici valtellinesi

Sarà a disposizione anche un servizio bar, bancarelle con prodotti tipici (anche di artigianato). L'ingresso all'area è gratuito. Possibilità di asporto e Take Away.

Spettacoli

Per intrattenere il pubblico previsti anche tre spettacoli. Il 29 ottobre saliranno sul palco gli Increased Decay, con un repertorio di cover internazionali. Il 30 è la volta del gruppo Folk La Tradizion. Infine per Halloween, si esibiranno i The Funky Machine con un repertorio vario e molto coinvolgente.

Orari dell'evento

Sabato dalle 18.00 // Domenica, Lunedì e Martedì APERTURA VILLAGGIO dalle 10.30 . Cucina dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19 alle 23

Dove andare: https://goo.gl/maps/XCtHb8VrxmJDPTjt9

Per informazioni scrivete alla pagina ufficiale di Facebook a questo link.