Arriva il Festival della Valtellina vs Brianza: pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega

Sa fem, mangem?, scrivono sulla locandina e, in effetti, il buon cibo non mancherà al Festival Valtellina vs Brianza. L’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Ci saranno i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Una selezione di ottime birre e vini, una comoda area tavoli e l'area bimbi con jumping. Musica dal vivo venerdì 24 maggio con i BEI MATEI si esibiscono con brani di musica folk valtellinese - ore 21.30. Sabato è la volta della band BLUE FILTERS che ripropone i migliori successi della musica anni 70/80/90 - ore 21.30

Per info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486