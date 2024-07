Il grande Festival della carbonara arriva a Porlezza

Il Festival della Carbonara arriva a Porlezza. Il 19, 20 e 21 luglio al parcheggio di via Prati (area mercato). Sempre presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti romani on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli. Musica dal vivo venerdì comincia con il cantautore Beppe Spina ripropone la grande musica popolare romana - ore 21.30 e sabato la band PUNTO IT ripercorre i migliori successi della storia della musica italiana - ore 21.30

Evento organizzato in collaborazione con la Proloco di Porlezza. Info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486