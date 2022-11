Grande festa a Uggiate Trevano: va in scena Sapori d'Autunno

A Uggiate Trevano la stagione autunnale porta l'allegria. Domenica 6 Novembre dalle 9 alle 18 in piazzale Europa si terrà la festa “Sapori d’Autunno”. La manifestazione è organizzata da Confesercenti con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Saranno presentii banchi per la vendita di formaggi tipici del Lago di Como, di Luino e di Bergamo, del miele artigianale, delle crepes con vin brûlé, delle caramelle e dei torroni, delle spezie, dei prodotti natalizi in tessuto, dei giocattoli in legno, della bigiotteria. I bambini si potranno divertire con i gonfiabili. In campo anche la “Uggiatese Volley ‘87” che prepara gnocchi di patate da consumare comodamente ai tavoli e alle sedie allestiti sul posto oppure da asporto. Sarà una grande festa.