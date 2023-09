Arriva la Festa del borgo a Cernobbio, tutto il programma

Ricchissima di eventi e iniziative torna a Cernobbio la “Festa del borgo & Qui c’è campo”, edizione 2023. Dal 2018, infatti, il Comune ha scelto di ridare lustro a una bella tradizione popolare che trova origine in quello che era il vecchio borgo, dando risalto e importanza alla natura locale.

Tra passato e presente, sabato 16 e domenica 17 settembre il centro storico di Cernobbio, dunque rivivrà questa festa in una veste più moderna, senza mai dimenticare il valore positivo della comunità e dello stare insieme. L’edizione 2023 della Festa del Borgo, che prevede un calendario fittissimo di eventi per tutti i gusti e le fasce d’età, prenderà il via sabato alle ore 10 e proseguirà fino a domenica alle 17.30.

"Presentiamo la “Festa del Borgo & Qui c’è campo”, un’occasione per raccoglierci come comunità intorno alle celebrazioni della Beata Vergine Addolorata – dice il sindaco Matteo Monti, che prosegue - L’unione dei due eventi ci offre l’occasione di animare il Borgo storico di Cernobbio e valorizzare tutto il territorio. Interessanti sono gli appuntamenti culturali e artistici che coinvolgeranno i cernobbiesi e i nostri ospiti di passaggio, con un’attenzione dedicata a soddisfare desideri e interessi diversi. Non manca la partecipazione attiva dei commercianti, delle attività di ristorazione e delle associazioni che sono il cuore pulsante della nostra città. Vi aspettiamo quindi numerosi".

Il calendario prevede molte attività ispirate a Plinio, per rimarcare l’importanza imprescindibile per la natura, come quella che si svolgerà sabato al Parco Besana, alle 16, quando i bambini guidati da Clara Cappelletti potranno seguire un laboratorio didattico e realizzare una cartolina botanica. Sempre sabato, gli adulti alle 11 potranno vivere esperienze di foraging con la naturalista ed etnobotanica Lucia Papponi. Alle 11.30, Marco Marchetti, bibliotecario di Cernobbio, condurrà una conversazione letteraria sul rapporto tra la Natura e l’Uomo. Alle 14.30, partendo da piazza Risorgimento si attraverserà il borgo storico grazie alla musica: un evento diffuso che si realizza in collaborazione con “Bellezze Interiori”, Cooperativa Tikvà e l’associazione Pomodori Music e con la partecipazione degli artisti Raffaele Kohler, Luciano Macchia e Francesco Moglia.

Villa Bernasconi sarà protagonista di visite guidate e tante iniziative: sabato e domenica dalle 16, “Teatrini d'artista” per imparare a realizzare diorami in miniatura con tecniche del disegno, acquarello e collage, ispirandosi ai lavori di Vanni Cuoghi, le cui opere inedite si potranno ammirare a La Cernobbina Art Studio.

Grande attenzione anche alla pianta dell’olivo grazie all’erborista Laura Comollo, che ne spiegherà i benefici alle 17.30 in una conversazione in biblioteca; mentre al Giardino della Valle si potrà praticare yoga. Dalle 20 a mezzanotte in piazza Risorgimento, “Ballando sotto le stelle” a cura della Mastro Dance School.

Non mancheranno momenti dedicati allo shopping grazie all’associazione Cernobbio Turismo e commercio: le attività della Strettoia saranno aperte e il borgo ospiterà le bancarelle artigianali de “I Belèe fa a man”, “I giochi dei nonni” e della “Coldiretti di Como e Lecco”.

Si continua poi domenica 17 a Villa Bernasconi, dove dalle 16 i bambini sono attesi per “Impronte di Plinio” laboratorio a cura di Orticolario, su progetto del Teatro dei Barattini di Como per “Esploratori in erba”. Alle 17.30, evento di conclusione sempre in Villa con “Lake Como Music Festival” a cura dell’associazione Amadeus Arte con Lapo Vannucci, chitarra Luca Torrigiani, pianoforte Ricordi di temi italiani e spagnoli per 88 tasti e 6 corde.

Ricordiamo le celebrazioni religiose per la Festa della Beata Vergine Addolorata, organizzata dalla Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino, che prendono il via venerdì 15 al Santuario di San Vincenzo e proseguono con diversi momenti di fede fino a martedì 19 settembre.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, sabato 16 settembre dalle ore 10 alle 24 il centro storico sarà chiuso al traffico. Interdetta al traffico anche via Garibaldi dalle 16 alle 24 e la “Strettoia" da piazza Belinzaghi a piazza dei Partigiani, dalle 18 alle 24. Per informazioni: www.comune.cernobbio.co.it