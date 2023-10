La festa d'autunno nella magia di Piazzaga: polenta, vin brulè, castagnata e musica live al Crotto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Piazzaga è un luogo che conserva la magia del passato, immerso nella natura e nella quiete: è il luogo perfetto per festeggiare l'autunno.

Al Crotto Piazzaga il prossimo 15 ottobre grande Festa d'Autunno con salamella, polenta, piatti caldi, dolci fatti in casa, birra e vino. Ma non solo: dalla 14 la classica castagnata e per finire musica dal vivo.

Il Crotto e il borgo

Il Borgo Piazzaga, sopra Torno, conta meno di un centinaio di case, costruite quasi tutte nei primi del 1900, sono di proprietà di persone che vengono per lo più da Torno o da Como e che vivono qui i loro momenti di villeggiatura. Niente farmacia, negozi, banca o ufficio postale. Perchè questa frazione di Torno si raggiunge solo a piedi, percorrendo un sentiero di circa 40 minuti.

Il centro vitale è ora il Crotto Piazzaga (qui la sua storia) che propone sempre iniziative e eventi (oltre che ottimo cibo). Il modo migliore per festeggiare l'autunno lontani dal caos.