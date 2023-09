A Lugano torna la Festa d'Autunno: mercatini, grotti, musica e molto altro

Dal 29 settembre al 1° ottobre Lugano, con la tradizionale Festa d’Autunno, dà il benvenuto alla stagione autunnale. Un’ampia offerta gastronomica con i tipici prodotti di stagione e diverse attività di intrattenimento vi aspettano in centro città.

La Festa d’Autunno quest’anno propone un ricco programma di eventi e attività per tutta la famiglia: durante le tre giornate i visitatori potranno farsi deliziare dai sapori tipici della gastronomia locale e dall’ampia selezione di vini ticinesi grazie alle proposte dei grottini e dei ristoranti del centro. In programma anche il mercatino autunnale che con le sue vivaci bancarelle offrirà prodotti di artigianato locale e delizie di stagione. Presso il Patio del Municipio sarà allestito “PatriziAmo”, lo spazio dedicato ai Patriziati di Lugano che si presenteranno al pubblico con diverse attività. Quest’anno il patio del Municipio ospiterà anche Ticinowine con uno stand che promuove la produzione enologica ticinese, il Consorzio “Eccellenze Alpestri” Formaggi d’Alpe Ticinese AOP e made-in-ticino.ch, il progetto che con la sua vetrina online per piccole aziende locali valorizza e sostiene il tessuto imprenditoriale della regione.

Novità di quest’anno una speciale sfilata di trattori d’epoca sul lungolago di Lugano in programma domenica 1° ottobre. Il centro cittadino sarà allietato anche dalla musica della tradizione proposta dai simpatici gruppi folcloristici che regaleranno un sottofondo musicale itinerante. In collaborazione con Lugano Region saranno organizzate visite a piedi gratuite per scoprire la città e ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Lugano.

Per i bambini non mancherà uno spazio dedicato al gioco grazie a Ludobus e ai suoi giochi in legno. L’inaugurazione è prevista venerdì 29 settembre in Piazza della Riforma alle 17:00 alla presenza delle Autorità, del Corpo Volontari Luganesi e di Julie Arlin che presenterà le attività che animeranno la manifestazione.

Queste le parole di Roberto Badaracco, vicesindaco e Capo Dicastero cultura, sport ed eventi della Città di Lugano: “La Festa d'Autunno è una celebrazione radicata nella storia e nella cultura della nostra regione, un'occasione in cui le tradizioni del passato si fondono con l'energia del presente. Questa festività affonda le sue radici lontano nel tempo, ma il suo spirito vitale e la sua capacità di adattamento l'hanno portata a diventare un evento moderno, in grado di valorizzare la ricca tradizione enogastronomica della nostra regione. I prodotti e i produttori locali sono protagonisti indiscussi, regalando ai visitatori una degustazione autentica dei sapori del territorio. Ma la Festa d'Autunno è molto più di un'occasione per deliziare il palato. L'offerta di animazioni è vasta e coinvolgente, grazie alla partecipazione attiva di numerose società e associazioni locali. Questo quadro rende l'evento un'esperienza completa, in grado di soddisfare le aspettative sia dei residenti che dei turisti che ogni anno scelgono di unirsi a noi in questa festa, unendo le loro voci alle risate, ai sapori e alle melodie che riempiono le vie e le piazze del centro cittadino”.

Programma generale: MERCATINI

Mercatino merceologico

Ven 29.09 | 10:00 – 22:00

Sab 30.09 | 10:00 – 22:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Centro cittadino (Piazza della Riforma, Via Nassa, Piazza Dante)

Colorate bancarelle vi accolgono nel centro cittadino con prodotti di artigianato locale e delizie di stagioni.

Mercato Straordinario

Sab 30.09 | 10:00 – 18:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Contrada di Verla

Oggettistica retrò, collezionismo e moda vintage per chi è “a caccia di occasioni”.

GROTTINI

Ven 29.09 | 16:00 – 02:00

Sab 30.09 | 10:00 – 02:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Centro cittadino

I sapori tipici della gastronomia locale vi aspettano per le vie del centro con: I Cantori delle Cime – Piazza San Carlo

DNA Bianconero & Events HCL – Via Soave ASCO Lugano – Piazzetta Maraini

Amici del Grott Mobil – Piazza Dante Canterini di Lugano – Piazza della Riforma Lüganiga Band – Piazza Cioccaro

Sezione Pesca Golfo di Lugano + Velo Club – Via Vegezzi Società Federale Ginnastica Lugano – Piazza Manzoni Corpo Volontari Luganesi – Piazza della Riforma

Canterin da Cadempin – Contrada di Sassello

STAND PRESSO IL PATIO DEL MUNICIPIO E PIAZZA DELLA RIFORMA

PatriziAmo

Ven 29.09 | 17:00 – 21:00

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Patio del Municipio

Un evento che attraverso informazioni, mostre, attività, esibizioni e degustazioni contribuisce a presentare i 15 Patriziati della Città di Lugano.

Maggiori informazioni: patriziamo.ch e facebook.com/PatriziAmoLugano

TicinoWine

Ven 29.09 | 17:00 – 21:00

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Patio del Municipio

Valorizzazione e promozione della produzione enologica ticinese, con puntuali degustazioni di etichette locali.

Le degustazioni hanno un costo di CHF 25.- e sono previste nelle seguenti date e orari: Sabato 30 settembre, 11:15 – 12:15 / 16:00 – 17:00 / 17:30 – 18:30

Domenica 1° ottobre, 11:30 – 12:30 / 16:00 – 17:00

Consorzio “Eccellenze Alpestri” – Formaggi d’alpe ticinese AOP

Ven 29.09 | 17:00 – 21:00

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Patio del Municipio

Assaggiare e comprare un pezzo di formaggio significa assaporare i profumi dei nostri alpeggi e dei nostri fiori e sostenere questa fantastica trasformazione fatta dalle mani esperte dei casari.

Made in Ticino

Ven 29.09 | 17:00 – 21:00

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Patio del Municipio

Scopri made-in-ticino.ch, il progetto che con la sua vetrina online per piccole aziende locali valorizza e sostiene il tessuto imprenditoriale della regione.

Stand SSR Svizzera italiana CORSI

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Piazza della Riforma

Con la SSR Svizzera italiana CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) si potrà fare un tuffo nella storia della Festa della vendemmia di Lugano, grazie alle bellissime immagini del passato tratte dagli Archivi RSI. Si potrà partecipare anche a un quiz, che permetterà di scoprire l’importante ruolo svolto dalla SSR.CORSI e vincere tanti simpatici premi.

CONCERTI E ANIMAZIONE MUSICALE

Concerto Filarmonica Unione Sonvico

Sab 30.09 | 10:30 – 11:00

Patio del Municipio

Momenti musicali con Ticino Folk

Sab 30.09 | 15:30 – 16:00 / 17:00 – 17:30

Patio del Municipio

Animazione musicale

Ven 29.09 | 16:00 – 20:00

Sab 30.09 | 10:00 – 19:00

Dom 01.10 | 10:00 – 18:00

Centro cittadino

Musica popolare itinerante per le vie della città con Duo Lorenzo e Francesca, Tirabuscion, Tacalà, I Vus da Canobia, Duo Nostranello, La Castellana, Bandella dei Soci, Patela, Gruppo Otello, Cantiamo Sottovoce.

Concerto Gruppo Costumi Valcolla

Dom 01.10 | 10:30 – 11:00

Patio del Municipio

Canti e danze mantengono vivi usi e tradizioni della Valcolla di fine '800 inizio '900.

Civica Filarmonica Lugano

Dom 01.10 | 16:30 – 18:30

Palazzo dei Congressi

ALTRE PROPOSTE

Autumn Vibes – Guided City Tour

Sab 30.09 | 10:30 – 12:30 / 14:00 – 16:00

Dom 01.10 | 10:30 – 12:30 / 14:00 – 16:00

Ritrovo e arrivo: Lugano Region Info Point, Piazza della Riforma 1 – Palazzo Civico, Lugano Fatevi accompagnare da una guida locale alla scoperta di Lugano. Biglietti gratuiti ritirabili il giorno stesso dell’evento, fino a esaurimento presso Lugano Region Info Point, Piazza della Riforma 1 – Palazzo Civico, Lugano

L’ora della Terra

Dom 01.10 | 09:00 – 10:00

La domenica popolare

Dom 01.10 | 10:15 – 12:25

Piazza della Riforma

Diretta da Piazza della Riforma delle trasmissioni radiofoniche condotte da Lara Montagna che si propongono di informare gli ascoltatori sul mondo degli animali e della natura in generale, usi e costumi, di storie di gente di paese con un’attenzione particolare al territorio della Svizzera italiana.

Sfilata dei trattori d’epoca

Dom 01.10 | 10:30 – 17:00

Lungolago

Il Gruppo Trattori d'epoca Ticino presenta una speciale sfilata di trattori d’epoca sul lungolago. L'appuntamento è per le ore 10:30, quando i trattori d'epoca sfileranno sul lungolago. Si avrà la possibilità di ammirarli da vicino e scoprirne ogni dettaglio. Alle ore 14:30 ci sarà una seconda sfilata, questa volta con un tocco autunnale inaspettato.

Maggiori informazioni: trattoriepoca.ch

Ludobus

Dom 01.10 | 10:30 – 17:00

Lungolago

Una vera e propria Ludoteca itinerante con grandi giochi in legno costruiti artigianalmente, capaci di stimolare la creatività e la manualità.

Associazione Pittori e Scultori Ticinesi

Dom 01.10 | 10:00 – 17:00

Centro cittadino

Pittori armati di cavalletti, colori e tele dipingono la città in festa. Dalle ore 16:00 è possibile acquistare le loro opere.

INFO UTILI

Il lungolago sarà chiuso al traffico domenica 1° ottobre dalle 10:00 alle 18:00

I negozi della piccola distribuzione nel centro apriranno straordinariamente domenica 1° ottobre dalle 10:00 alle 18:00.