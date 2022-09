Como Beer Festival ai Giardini a lago per l'arrivederci all'estate

Paneliquido, Pro Loco Como e Check The Beat presentano il nuovo festival comasco dedicato alle migliori birre artigianali italiane! Como Beer Festival sara? un’esperienza gustativa e sensoriale unica, un’occasione imperdibile per assaporare le opere d’arte brassicola dei mastri birrai del nostro territorio e del Nord Italia. Per la prima volta a Como un craft beer festival con i birrifici artigianali in presenza, un evento assolutamente da non perdere.

Birrifici

9 Stand comporranno il mosaico della manifestazione, dove gli avventori potranno perdersi assaggiando il meglio delle loro produzioni: un’offerta di oltre 100 birre alla spina e oltre 20 stili di birra artigianale, suddivise tra “grandi classici” e “stili moderni”.

I birrifici saranno annunciati gradualmente in avvicinamento all’evento

Ingresso e degustazione

L’ingresso all’evento è gratuito e senza necessità di prenotazioni. Particolarita? del format sara? la possibilita? di assaggiare e degustare e conoscere piu? birre possibili: il pubblico, potrà acquistare il suo bicchiere griffato e dotato di tre tacche e potrà scegliere se assaggiare una birra in formato 0,1 L, 0,2 L oppure godersi una “birra piena” da 0,3 L.

Starter pack: Bicchiere Serigrafato Paneliquido (novità assoluta in anteprima stagione 2023) + 5 gettoni degustazione 10€

Gettone singolo Degustazione 0,1L: 1,5€

Promo 8 gettoni 10€ anzichè 12€

Cucina

La cucina avra? un posto di rilievo, dando all’evento una seconda identita? di autentico “street food festival”. Saranno presenti diversi truck food di livello nazionale che proporranno cucina BBQ, fritto misto di pesce, arrosticini abbruzzesi, specialita? romane e altro ancora.

A fare da contorno non mancheranno live in modalita? acustica con gli artisti selezionati dal talent Check The Beat!

Orari

– Venerdì 18.00 – 1.00

– Sabato 18.00 – 1.00

– Domenica 16.00 – 23.00

Area eventi

Location della manifestazione saranno i Giardini A Lago (Viale Corridoni), a due passi dal Tempio Voltiano e luogo simbolo del lungolago della Citta? di Como, area verde visitata ogni anno da migliaia di turisti da tutto il Mondo.

Area bambini

Prato, prato, prato! Qui puoi portare i tuoi bimbi e farli giocare in totale sicurezza! ? i cani sono ammessi.