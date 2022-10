Cagna la castagna: una bella castagnata domenicale sotto le mura del centro storico

Gran castagnata in programma domenica 23 ottobre dalle ore 10 in poi in Largo Spallino a Como, proprio sotto le mura del centro storico. L'evento, intitolato "Cagna la castagna" si terrà al bar Angolo degli Artisti. Per l'occasione si terrà anche un'esposizione di Citroen 2CV (a cura del gruppo Sempre Carichi) e di Vespa (a cura del Vespa Club Como). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Enil Lombardia (ex Comitato lombardo per la vita indipendente delle persone con disabilità).