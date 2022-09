A Cantù arriva la Cassoeula di fine estate, weekend di sapori al Parco del Bersagliere

Non è ancora finita l’estate e già si pensa alla Cassoeula. Ecco che arriva a Cantù la ????????? ?? ???? ??????, a prima sagra dedicata esclusivamente alla Cassoeula con le Birre Artigianali Al Parco del Bersagliere di Cantù, in via Como a ingresso gratuito, si svolgerà questa festa dei sapori brianzoli. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre, al Parco del Bersagliere, arriva un weekend all’insegna del gustoso piatto tipico lombardo, che sarà in buona compagnia di polenta, salumi, formaggi e naturalmente tantissime birre artigianali selezionate da Paneliquido.

In questa sagra avrete la possibilità di mangiare la vera Cassoeula della tradizione, cucinata al Bersagliere dallo staff della Cassoeula Del Togn, specialisti del piatto principe della cucina lombarda al Ristorante Capanna di Lurago d’Erba dal 1945 e protagonisti del primo ristorante milanese dedicato alla Cassoeula, aperto nel 2021. Il profumo che invaderà gli spazi del Parco Del Bersagliere e i sapori che saprà regalare saranno da leccarsi i baffi.

Nel menu di Cassoeula di fine estate, p?a??? ?? ????????? ??? ??????? cucinato in loco dagli specialisti de “La Cassoeula del Togn”. La polenta sarà cucinata al momento su paioli; t??????? ?? ?????? ? ???????? prodotti dalle aziende agricole “Marco D’Oggiono” per i salumi e “Valsassina Valsecchi” per i formaggi; p????? ?? ??????? ??? ?????????; b???? ??????????? selezionate da Paneliquido: 6 birre alla spina con 6 stili brassicoli diversi. In conclusione, d???? ????? ???? preparati freschi ogni giorno.

Possibilità di avere piatti in versione vegetariana o vegana.

Il Bersagliere è un’area feste unica a Cantù con tensostruttura capace di ospitare più di 300 persone sedute + ampi spazi verdi esterni dove rilassarsi (evento confermato anche in caso di pioggia

L’evento è organizzato da Paneliquido e da La Cassoeula Del Togn