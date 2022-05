Cantù Beer Park, arriva il festival della birra artigianale

Cantù Beer Park è un festival creato da Paneliquido per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini. Alla spina in questi tre giorni nel bellissimo Parco Del Bersagliere troverete 12 birre artigianali italiane di primissimo livello selezionate da Paneliquido, con i brand più importanti della scena nazionale. Cantù Beer Park non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra! Troverai oltre 10 stili di birra diversa con la speciale promozione a 5€ per tutte le birre medie. Bere bene, bere artigianale, bere birra sono tre concetti fondamentali per chi decide di venire al Beer Park di Paneliquido!



A giusto corollario della proposta birraria avremo punti ristoro allestiti da cucine di strada selezionate e attente alla politica del "panino giusto al costo giusto". Speciale corner acustico con una selezione di artisti locali. Spazi verdi e aree bimbi vi porteranno in un'altra dimensione, lontano dal caos della vita quotidiana dove potrete vivere il piacere di bere la migliore birra artigianale in totale relax.

Birrificio Lambrate (MI) - Drago Verde – American Lager - 4,0%

Birrificio Lambrate (MI) - Porpora - Doppelbock - 9,0%

Edit (TO) - Ipaconda - American IPA - 4,8%

Edit (TO) - Double Dog - Double IPA - 8,0%

Canediguerra (AL) - Brown Porter - Brown Porter - 3,8% Piccolo Birrificio Clandestino (LI)- Awanagana - Pale Ale *Gluten Free* - 4,8%

Piccolo Birrificio Clandestino (LI)- Zighe - Double IPA - 8,5%

WAR (MI) - Amen - American IPA - 5,5%

Birrificio Italiano (CO) - Tipopils - Pils - 5,2%

Birrificio Italiano (CO) - Finisterrae - Weiss - 5,0%

Orso Verde (VA) - Backdoor - Bitter - 5,0%

Orso Verde (VA) - Gos'è - Gose - 4,0%



- Hot American BBQ ( Hamburgers, Panino Pulled Pork, Hot Dog, Panino con la Porchetta, Fritti)

- Apescinfaccia ( Fritto Misto di pesce fresco, Fish Burgers, Frittini vari)

- Gnoc E Lambrosc (Cucina Romagnola originale con tortellini freschi, gnocco fritto, affettati e formaggi originali della Romagna)

* ogni cucina prevede anche un menù vegetariano e vegano



Venerdì 13 - DIEGO "DEADMAN"POTRON

One Man Band \ Blues



Sabato 14 - IMPROBABLY LOVABLE COMBO feat. MASSILANCIASASSI (Leeches) & SENCH (Potage) e tanti ospiti a sorpresa!

+ MARIO E IL PROGETTO PERFETTO



- Venerdì dalle 18.00 alla 1.00

- Sabato dalle 18.00 alla 1.00

- Domenica dalle 12.00 alle 22.00



Ingresso Gratuito

Evento Plastic Free (Paneliquido utilizza solamente bicchieri e stoviglie biodegradabili)



Infoline: info@paneliquido.it