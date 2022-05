Menaggio è un Borgo di vino

Un solo evento, dieci imperdibili storie. Borgo diVino è l’appuntamento itinerante che abbraccia l’Italia dei suoi borghi più belli e dei suoi vini migliori. Le eccellenze enogastronomiche entrano tra vicoli, rocche e scorci di terra e di mare per offrirvi weekend unici di riscoperta dei territori, da esplorare a passo lento e calice alla mano. Un viaggio gustoso che attraversa l’estate, tra degustazioni, percorsi formativi ed esperienze diffuse dove i vini e i loro protagonisti si raccontano in cornici di grande suggestione.

Da giovedì 2 a sabato 4 giugno il piacere del vino e la magia del Lago di Como si incontrano, per dar vita a un evento unico e speciale. Castello, incantevole borgo di Menaggio, si trasforma in “Borgo di Vino” e apre le porte all'eccellenza vitivinicola. Un appuntamento enogastronomico di qualità, con cantine selezionate provenienti da più parti di Italia, in una cornice suggestiva e caratteristica.

Il percorso degustazioni sarà attivo dalle 16.30 alle 22.30 e permetterà di degustare numerosi vini, in abbinamento a formaggi e salumi. Per l'occasione alcuni privati apriranno al pubblico cantine, giardini e cortili, rendendo così ancora più intima l'atmosfera. Manifestazione enologica con accompagnamento musicale e bancarelle artigianali (mercatini dalle 10.30).

Gio 02/06/2022 ore 16:30

Ven 03/06/2022 ore 16:30

Sab 04/06/2022 ore 16:30

Nucleo Storico di Castello



Loc. Castello

22017 Menaggio (CO)

€ 17,00

