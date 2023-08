Arrosticini vs Bombette, la sfida continua alla sagra di Olgiate Comasco

Tornano gli appuntamenti enogastronomici all'aperto a Olgiate Comasco (CO): il weekend del 15-16-17 Settembre 2023 in scena la 36° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format tra gusto e divertimento dedicato a due grandi specialità del nostro paese, nel verde del Parco di Villa Peduzzi!

La festa inizierà venerdì 15 alle ore 18.00, mentre sabato 16 e domenica 17 già alle 11.00 (con orario continuato per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche, usufruire del servizio di bar e ristorante (con birre selezionate e servizio da asporto e take away), o discutere nell’area relax con tavoli.

Ogni sera dalle 21.00 ci aspettano grandi concerti di musica dal vivo: si inizia Venerdì con 88 Band - 883 & Max Pezzali Tribute Band, per poi continuare Sabato con Super Max - Vasco Rossi Tribute Band e Domenica ’39 Queen Tribute - Freddie Mercury Night.

Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Presso Parco di Villa Peduzzi (Parcheggio Adiacente Via L. Da Vinci), Olgiate Comasco (Como).

Un evento organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada in collaborazione col Comune di Olgiate Comasco || Powered by Via Audio > https://www.viaaudio.it/street-food/

PER INFO: info@viaaudio.it //

0362 1827760 - 346 5308662