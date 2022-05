Arrosticini & Microbirrifici Festival 2022: al Castello di Carimate la quarta edizione dedicata al gusto

Tornano i grandi appuntamenti enogastronomici nel magico scenario del Castello di Carimate: dal 2 al 5 giugno va in scena Arrosticini & Microbirrifici Festival 2022, la quarta edizione del format itinerante dedicato a due delle specialità italiane per eccellenza, arrosticini abruzzesi e birre artigianali, un'accoppiata semplice ma perfetta.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Il consiglio è comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo. Orario continuato per pranzo e cena. Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare tipici arrosticini abruzzesi (con possibilità di servizio da asporto e take away) e bere birre artigianali, godersi musica dal vivo o discutere nell’area relax con tavoli. Venerdì 3 giugno verrà messo in scena il Concerto Omaggio a Lucio Battisti, mentre Sabato 4 giugno la serata verrà animata da “Faber is Back”, tributo a De Andrè (entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21).

Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.

L’Arrosticini e Microbirrifici Festival è un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da strada e Via Audio con il Patrocinio del Comune di Carimate (https://www.viaaudio.it/street-food/).