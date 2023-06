Arrosticini o bombette, quali preferite? A Gera Lario il festival per fare la vostra scelta

Un grande evento enogastronomico all'aperto nel cuore di Gera Lario: il weekend del 7, 8 e 9 luglio 2023 è dedicato alla 34° edizione di "Arrosticini vs Bombette Festival", il format tra gusto e divertimento dedicato a due grandi specialità del nostro Paese. L'evento si terrà nel contesto della Zona Porto.

La festa inizierà venerdì 7 dalle ore 18 mentre sabato 8 e domenica 9 già dalle 11 (con orario continuato per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Il consiglio è comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo. Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche (anche con alternative vegane e vegetariane) e bere birre selezionate, grazie al servizio di bar e ristorazione (con disponibilità d’asporto e take away), oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area dedicata con giochi.

A colorare le giornate ci sarà anche un’esposizione d’auto d’epoca. Dalle 21 scatta il momento di grandi eventi di musica dal vivo: si inizia venerdì con Fuori Tempo Max - 883 Tribute Band, per poi continuare sabato con Scramble & The Cats + Scarlet Space (Rock - Rockabilly Night).

Per info: info@viaaudio.it - 0362 1827760 - 346 5308662.